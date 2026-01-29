La Mesa de la Nieve se convierte en asociación para "defender el futuro" de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno

La denominada Mesa de la Nieve, creada para canalizar el diálogo entre los agentes vinculados a las estaciones de esquí asturianas, ha dado un paso decisivo en su trayectoria al transformarse oficialmente en una asociación con personalidad jurídica propia. La plataforma, inmersa en un tenso desencuentro con el Principado, ha decidido constituirse como asociación. La nueva entidad nace con el objetivo de “reforzar la defensa de los intereses de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, así como de los valles de Lena y Aller”, un espacio “estratégico para el futuro económico de las Cuencas”.

Amplía representación del territorio

La nueva asociación, aún pendiente de ser bautizada, estará integrada por empresarios, la asociación de turismo de la montaña central (Asturcentral), concesionarios, clubes deportivos, asociaciones vecinales como las de La Raya y Brañillín, además de usuarios habituales de ambas estaciones. Con esta transformación, los integrantes buscan dotarse de mayor capacidad legal y representatividad para ejercer de interlocutores con el Gobierno del Principado y “exigir el cumplimiento de los compromisos anunciados en materia de inversiones y modernización”.

Malestar creciente por la situación de las estaciones

La decisión llega en un contexto de creciente malestar por la situación de las estaciones, especialmente Valgrande-Pajares, que en los últimos meses ha sido objeto de diversos problemas relacionados con averías, cierres puntuales, problemas de gestión y retrasos en los proyectos de mejora. La nueva asociación se presenta, así, como una respuesta organizada ante lo que califican como una “deriva preocupante” en la gestión de los equipamientos invernales.

Origen en una iniciativa del Principado

Los portavoces del colectivo recuerdan que el origen de la Mesa de la Nieve se remonta a una iniciativa impulsada por la Consejería del Principado, bajo la titularidad de Vanesa Gutiérrez, “con el objetivo de generar un espacio de diálogo y consenso”. Sin embargo, según denuncian ahora los integrantes, ese foro habría quedado “progresivamente desactivado, con una falta de convocatorias y de atención a las propuestas realizadas por los agentes del territorio”.

Contraste con los llamamientos al diálogo

La nueva asociación considera que esa falta de interlocución contrasta con los llamamientos públicos del presidente del Principado, Adrián Barbón, al consenso y al diálogo social. Por ello, la constitución formal de la entidad pretende “garantizar la continuidad, estabilidad y una mayor capacidad de presión institucional para defender el futuro de las estaciones como motores económicos y de empleo en las Cuencas”.

Grupos de trabajo en Lena y Aller

Uno de los ejes fundamentales del nuevo proyecto será la creación inmediata de grupos de trabajo en los valles donde se asientan las estaciones. “Estos grupos estarán integrados por personas y entidades con arraigo en Lena y Aller, con el objetivo de canalizar propuestas concretas y reforzar la presencia de la asociación sobre el terreno”, destacan. La intención es aglutinar sensibilidades diversas, desde empresarios turísticos hasta vecinos y trabajadores, todos ellos preocupados por el impacto que la situación actual está teniendo en la economía local.

Los agentes cargan duramente contra la gestión que, a su juicio, se está realizando desde la Consejería y desde la Dirección General de Deportes, encabezada por Manuela Ena. Critican la “inacción, ineficacia y falta de concreción” en relación con las inversiones comprometidas tanto para Fuentes de Invierno como para Valgrande-Pajares, así como la ausencia de plazos claros y consignaciones presupuestarias específicas.

Uno de los episodios que más malestar ha generado ha sido el cierre durante dos días de Valgrande-Pajares por una avería en la nueva telecabina. Este incidente tuvo, según los concesionarios, un impacto directo en la actividad económica, además de provocar la cancelación de las Semanas Blancas, con el consiguiente perjuicio para la imagen de la estación y para el sector turístico.

Exigencia de hechos y no más anuncios

La nueva asociación asegura que velará de forma más activa para que los anuncios realizados por el Gobierno regional se traduzcan en hechos concretos, con publicación de inversiones en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y con calendarios claros de ejecución. “No estamos para más propaganda, sino para actuaciones reales”, señalan, en línea con las quejas reiteradas desde el territorio sobre promesas que, año tras año, no llegan a materializarse.

Desde la Mesa de la Nieve advierten de que la falta de actuaciones tiene consecuencias directas, como “la pérdida de oportunidades económicas, desánimo entre la población, abandono del territorio y dificultad para fijar población joven”.

Un nuevo capítulo en el pulso con la Administración

Con la creación de la asociación, los representantes del colectivo confían en que el Gobierno del Principado no pueda “mirar para otro lado” ante las peticiones de diálogo y las demandas de soluciones. El nuevo marco jurídico permitirá, según explican, “una mayor capacidad para denunciar, apoyar o aplaudir decisiones”, siempre con el objetivo de revertir lo que consideran una situación de “caos” en Valgrande-Pajares y de indefinición en Fuentes de Invierno.

La transformación de la Mesa de la Nieve en asociación marca, así, un nuevo capítulo en el pulso entre los agentes del territorio y la Administración regional. Un capítulo que, a juicio de sus promotores, será clave para el futuro de dos infraestructuras consideradas esenciales para el desarrollo económico y social de las Cuencas asturianas.