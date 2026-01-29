La Mesa de la Nieve, en el punto de mira: la Consejería de Cultura romple, implícitamente, las relaciones

La reunión que este miércoles se celebraba en la sede de la Consejería de Cultura, Política Llinguística y Deporte del Principado de Asturias entre la consejera, Vanessa Gutiérrez, el Ayuntamiento de Lena, la Cámara de Comercio de Oviedo, OTEA y la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias deja varias situaciones a las claras. Y la primera de ellas es que la relación entre la administración regional con la autodenominada Mesa de la Nieve está rota. No solo por el hecho de no haber sido invitados a este "encuentro de trabajo y sobre el futuro de Pajares", en palabras de la propia Consejera, sino porque Gutiérrez también reconoció que no tiene pensado sentarse con ellos en el corto plazo.

El mensaje de la Consejera fue contundente y claro, en respuesta a una pregunta directo sobre se tenía pensando convocar a esos agentes: "No veo conveniente en este momento tener otras reuniones que atañan a otras cuestiones diferentes a lo que tratamos hoy", dijo, antes que añadir que "hay cuestiones que se están exponiendo y que tienen que ver con otros ámbitos organizativos que ocupan al Principado, que guía y que gestiona el equipamiento y es quien se está ocupando de trabajar con la debida diligencia pero también con la debida prudencia y discreción". Toda una declaración de intenciones de la responsable regional, que también fue cuestionada sobre si desde su punto de vista, esta Mesa de la Nieve pretendía controlar la estación.

Responsabilidad

De nuevo, Vanesa Gutiérrez se pronunció como nunca antes: "no voy a valorar ese grupo de personas, es muy legítimo que las personas manifiesten su opinión, que sean críticos", dijo, para agregar que "siempre tengo interés en escuchar las críticas y las aportaciones, que siempre son enriquecedoras, como ha ocurrido en esta reunión" (sin la Mesa de la Nieve). Sin embargo, la Consejera expresó que "se están hablando de cosas que me exceden a mí misma, ya que me excede entrar a cuestionar la labor de determinados expertos de la estación que tienen una cualificación y una formación, y tienen que tomar una serie de decisiones, además bajo su responsabilidad, que nadie debe contradecir contra su criterio técnico". Esas decisiones que se están poniendo en tela de juicio, señaló la responsable regional "son cuestiones técnicas de funcionamiento y muy específicas que tomen las personas cualificadas para ello y que también asumen una responsabilidad cuando las toman, porque para eso hay una estructura de trabajo en la propia gestión del propio equipamiento como lo hay en otros", señaló.

Por último, la Consejera se mostró preocupada por la pérdida de reputación de Pajares: "me preocupa muchísimo que se pueda estar perjudicando el buen nombre también de la estación porque se compromete también y se pone en cuestión gravemente el trabajo que se está desarrollando y la labor que están haciendo los trabajadores de la estación". Pese a los problemas laborales, que son evidentes en Valgrande, Vanessa Gutiérrez se mostró protectora con la plantilla, al señalar que también está preocupada "por como todo esto afecta en la propia salud mental de los trabajadores", y al pedir "que la gente (en referencia a la denominada mesa de la Nieve) seamos también todos responsables y sensatos y conscientes de la repercusión que tienen también nuestras acciones".

El "ruido" de Paniceres

Como la consejera, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, también se mostró implícitamente crítico con la autodenominada Mesa de la Nieve. No los citó en ningún momento, pero como ya hiciera en unas declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, si se refirió al ruido en torno a la estación de Valgrande-Pajares. "Nos preocupa que se hable, que haya demasiado ruido, que se hable permanentemente mal de una estación que lo que tiene que generar es riqueza a la actividad económica", señaló el responsable de la Cámara, que señaló que "este enfrentamiento, que llega a cuestiones incluso de falta de respeto y de insultos, creo que es lamentable, pero no es mi función solucionar eso".

Carlos Paniceres, junto a la Alcaldesa de Lena, Gemma Álvarez, conversando con Lucía Noriega, de la Federación, de espaldas. / C. Galán

No ahorró crítica sobre las averías e incidencias en Pajares: "esperemos que las últimas incidencias se reparen cuanto antes, nos consta que se está en ello, y lo que hemos pedido es que se tomen las medidas para que la estación funcione, para que sobre todo los usuarios puedan seguir yendo y para que se desarrollen las Semanas Blancas". Pero también dejó un mensaje con claro destinatario: "Yo, evidentemente, no estoy ni capacitado para decir qué técnico ni qué función tiene que hacer cada obrero allí, y si hay mucho viento o hay poco viento. Es que esta no es mi tarea y yo no voy a entrar en eso, porque me parece que no es nuestro papel".

Lo que si deseó Paniceres es un futuro menos bronco. "Esperamos que se vuelva a hablar en positivo y sobre el futuro de Pajares, ya que es muy frustrante que el Gobierno regional vaya a invertir 20 millones de euros para que luego convirtamos aquello en un problema continuo". "A ver si conseguimos salir de esta espiral que no está favoreciendo en nada y lo que estamos es perjudicándonos todos", dijo el presidente de la Cámara, y continuó: "si nosotros hablamos mal de nuestra estación, cómo vamos a convencer a los gallegos, a los portugueses que vengan a esquiar cuando estamos diciendo que es peligroso venir o que hay riesgo". "Todo este ruido lo que genera es perjudicarnos a todos, a los empresarios, al empleo o a la actividad económica", indicó, para finalizar: "debemos intentar por parte de todos poner un poco de serenidad en todo este asunto, porque esta parte de ruido y de permanente enfrentamiento yo no veo a quien beneficia".