Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio

Un conductor de 69 años de edad ha fallecido hoy víctima de un accidente de tráfico en Rioturbio, Mieres. Tal y como ha confirmado la Guardia Civil, se recibió un aviso de que a las 14.35 horas un vehículo se había salido de la vía, impactando posteriormente contra unas cocheras en la localidad.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una unidad UNIS (Unidades de Investigación de la Agrupación de Tráfico), notificando a la central el fallecimiento del conductor, un varón de 69 años. El hombre había sido atendido, sin éxito, por los sanitarios de la UVI móvil que se desplazó hasta el lugar de la colisión.

La Guardia Civil instruye las diligencias. La colisión se produjo en la carretera Mi-10, kilómetro 1, el vial interior que parte desde la localidad de Rioturbio, en Mieres.