Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio

El hombre, de 69 años, colisionó contra el inmueble en la localidad, sobre las 14.35 horas

El vehículo, empotrado contra una cochera en Rioturbio.

El vehículo, empotrado contra una cochera en Rioturbio. / LNE

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Rioturbio (Mieres)

Un conductor de 69 años de edad ha fallecido hoy víctima de un accidente de tráfico en Rioturbio, Mieres. Tal y como ha confirmado la Guardia Civil, se recibió un aviso de que a las 14.35 horas un vehículo se había salido de la vía, impactando posteriormente contra unas cocheras en la localidad.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una unidad UNIS (Unidades de Investigación de la Agrupación de Tráfico), notificando a la central el fallecimiento del conductor, un varón de 69 años. El hombre había sido atendido, sin éxito, por los sanitarios de la UVI móvil que se desplazó hasta el lugar de la colisión.

Noticias relacionadas y más

La Guardia Civil instruye las diligencias. La colisión se produjo en la carretera Mi-10, kilómetro 1, el vial interior que parte desde la localidad de Rioturbio, en Mieres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El emblemático llagar asturiano que está a punto de volver a la actividad tras cerrar en 2025
  2. Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
  3. Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios
  4. El silencio después del último café: el pueblo que se queda sin bares tras llegar a tener más de 20 y hasta un cine
  5. Dos heridos muy graves (uno de ellos tuvo que ser excarcelado) en un tremendo accidente de tráfico en Sotrondio
  6. La reconversión de una mina en Asturias: del carbón a plantar guisantes lágrima (300 euros kilo), salicornia (35) o wasabi (100)
  7. Malestar entre los hosteleros de Langreo por la norma que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares: 'Es una faena
  8. El brote de sarna del Hospital Valle del Nalón se extiende: alertan del cierre de dos quirófanos y de contagios de pacientes

Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio

Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio

Revés judicial a la transformación de la térmica de La Pereda: el TSJA anula la autorización administrativa para que la planta de Hunosa queme biomasa y residuos sólidos

Revés judicial a la transformación de la térmica de La Pereda: el TSJA anula la autorización administrativa para que la planta de Hunosa queme biomasa y residuos sólidos

El truculento suceso equino de El Pino, Aller: aparecen muertos dos caballos, envenenados con fármacos (según la autopsia)

El truculento suceso equino de El Pino, Aller: aparecen muertos dos caballos, envenenados con fármacos (según la autopsia)

La Mesa de la Nieve se convierte en asociación para "defender el futuro" de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno

La Mesa de la Nieve se convierte en asociación para "defender el futuro" de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno

Martínez-Bascuñán: "La conversación democrática se resquebraja"

Martínez-Bascuñán: "La conversación democrática se resquebraja"

Obras de mejora para la pista deportiva de Canzana, en Laviana

Obras de mejora para la pista deportiva de Canzana, en Laviana

La Mesa de la Nieve, en el punto de mira: la Consejería de Cultura rompe, implícitamente, las relaciones

La Mesa de la Nieve, en el punto de mira: la Consejería de Cultura rompe, implícitamente, las relaciones

Concluyen las obras para mejorar la seguridad en la potabilizadora de agua de Sobrescobio, "grifo de Asturias"

Concluyen las obras para mejorar la seguridad en la potabilizadora de agua de Sobrescobio, "grifo de Asturias"
Tracking Pixel Contents