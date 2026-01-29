El pediatra German Rodríguez organiza una acto cultural para salvar vidas en Guatemala: “Cada entrada es una muestra de apoyo real a quienes más lo necesitan”

El Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres acogerá este sábado, 31 de enero, a partir de las 20.00 horas, un concierto solidario a beneficio de la Fundación Sira, una entidad comprometida con la atención y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y que está sostenida por el pediatra mierense Germán Rodríguez. El acto, organizado con el apoyo de diferentes colectivos y artistas locales, busca recaudar fondos para continuar desarrollando los proyectos sociales que impulsa la fundación.

Los participantes

La velada contará con la participación de varios artistas y formaciones, entre ellos el Dúo VV, Daniel García “El taxista coplero”, el Orfeón de Mieres y la Banda de Gaitas Güestia, en un cartel que combina distintos estilos musicales y que pretende atraer a un público amplio. La entrada tendrá un precio simbólico de cinco euros en concepto de donativo, con venta en taquilla hasta completar aforo. La presentación del acto correrá a cargo del actor Alberto Rodríguez.

El responsable de la Fundación Sira, el citado Germán Rodríguez, ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana y ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para sostener el trabajo diario del colectivo. “Cada entrada es mucho más que un donativo: es una muestra de apoyo real a personas que lo necesitan y una forma de decirles que no están solas”, destaca Rodríguez, quien recuerda que la fundación desarrolla programas de acompañamiento, atención social y apoyo a familias en situación de especial dificultad.

La actividad de la ONG

La Fundación Sira se ha consolidado como un referente en el ámbito social, gracias a la implicación de voluntarios y colaboradores que permiten ampliar el alcance de sus proyectos. La ONG viene realizando desde hace más de una década una intensa labor humanitaria en la selva de Guatemala: "En las sociedades occidentales nos olvidamos con frecuencia de que hay pueblos que sobreviven sin apenas nada y que para salvar una vida valdría con que cada uno de nosotros donásemos un euro al mes. Una insignificancia a cambio de todo", explica Germán Rodríguez.

“Este concierto es una oportunidad para disfrutar de la música y, al mismo tiempo, para ayudar. La solidaridad también se construye desde la cultura y el encuentro”, añade Germán Rodríguez, quien anima a los vecinos de Mieres y de toda la comarca a sumarse a la cita.

El concierto solidario se celebrará en el Auditorio Teodoro Cuesta y promete convertirse en una noche de música, compromiso y apoyo a una causa social que sigue creciendo gracias al respaldo ciudadano.