Revés judicial a la transformación de la térmica de La Pereda: el TSJA anula la autorización administrativa para que la planta de Hunosa queme biomasa y residuos sólidos

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha paralizado la autorización administrativa para transformar la central de La Pereda, en Mieres. La planta de Hunosa, que durante años generó electricidad con la combustión de carbón, está inmerca en la actualidad en un ambicioso proceso de transformación para quemar biomada y CSR (combustible sólido recuperado) con una obras que tienen una inversión de 55 millones de euros y que se pusieron en marcha la pasada primavera. Ahora todo ese proceso ha sufrido un duro revés judicial.

En concreto, la sentencia del TSJA (contra la que cabría recurso de casación) estima el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto por la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies contra una resolución de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo. En aquella resolución se desestimaba el recurso administrativo que había presentado la Coordinadora contra la autorización ambiental integrada de la central térmica de La Pereda (propiedad de Hunosa) para usar biomasa como combustible principal y CSR como combustible secundario. El TSJA también estima el recurso de los ecologistas contra la declaración de impacto ambiental del proyecto. Uno "actos administrativos que anulamos y dejamos sin efecto por no ser ajustados al ordenamiento jurídico", expone el Tribunal.

La previsión era que la central de biomasa de Hunosa en La Pereda comenzara a producir energía en el primer semestre de 2027 y sostener 251 empleos, 51 de ellos en la planta y 200 indirectos en las labores de gestión forestal y tratamiento de la biomasa. Hunosa expuso el pasado año que considera este proyecto "la columna vertebral de la transformación de Hunosa que estamos planificando con los sindicatos para dar una continuidad y un futuro para la compañía como mínimo hasta 2050".

En su sentencia, el TSJA entiende que "no se trata de una modificación sustancial" de la actividad sino de "una nueva instalación, ya que se lleva a cabo una actividad distinta, coincineración, sometida a requisitos diferentes". También expone que "podría entenderse (como apunta la contestación de Hunosa), con independencia del procedimiento elegido, que los requisitos exigibles han sido materialmente cumplidos" pero "no es posible considerarlo así respecto de elementos relevantes del proyecto, como son las características de la caldera, desconocidas en el momento de la EIA" (evaluación de impacto ambiental, o del CSR, "cuya caracterización y condiciones de uso, de acuerdo con la AAI (autorización ambiental integrada), se mueven en unos márgenes de gran amplitud, susceptibles de generar impactos ambientales de muy diferente entidad".

Cenizas

También señala el fallo que "nada ha podido conocerse ni alegarse en el procedimiento administrativo sobre el significativo incremento (se añaden 48.000 toneladas a las 72.000 iniciales) de la cantidad de productos de la combustión (cenizas), producidas por la instalación" y que su "destino y gestión ('procedimientos y métodos' en la dicción legal) están ausentes, omisión que no puede suplirse por la remisión a un 'gestor autorizado', sin mayores precisiones, que tampoco existen sobre el almacenamiento temporal de tan elevada cantidad de productos de la combustión, más allá de la exclusión expresa ('no estando autorizado su envío') de la escombrera de Pumardongo". Señala también el TSJA que "dicha escombrera no está incluida en la autorización ambiental integrada, prescindiendo así de evaluar los previsibles efectos sinérgicos de la preexistencia de tal depósito".

"Procede, debido a todo lo expuesto", prosigue el TSJA, "la estimación del recurso y la anulación de los actos administrativos recurridos, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 49 LPAC, ya que, como queda razonado, se ha cumplido materialmente con los requisitos de la AAI, salvo en los extremos referidos a las características técnicas de la caldera, caracterización del CSR y evaluación del impacto de su incineración y, especialmente, la gestión de residuos. Siendo nulas, y así las declaramos, tales determinaciones, esa nulidad no puede extenderse a trámites independientes del procedimiento, en los que no encontramos vicio de legalidad alguno, cuya nulidad no se produce necesariamente por la de los anteriores, siendo así que el art. 51 LPAC ordena la conservación 'de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción'".