Salto hacia adelante para Fuentes de Invierno: publicado el informe ambiental que permitirá doblar sus kilómetros esquiables

Salto adelante para la estación de esquí de Fuentes de Invierno, en Aller. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicaba este jueves 29 de enero el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario del proyecto "Aprovechamiento integral y sostenible del dominio esquiable de la estación invernal de Fuentes de Invierno (Aller, Asturias)". Es decir, el trámite que permitirá, en caso de aprobarse -hay 30 días para presentar alegaciones-, la ampliación de la estación.

Fuentes de Invierno se inauguró en 2007 con algunos puntos débiles. Uno de ellos, la electrificación. La falta de línea eléctrica directa al complejo lo obliga a funcionar, desde entonces, con generadores. En teoría, y según el Principado, este problema debería estar solucionado para la próxima campaña. El segundo punto débil de la estación era la restrictiva normativa medioambiental a la que estaba sometida, que impedía la construcción de nuevos edificios, ampliaciones, nuevos y mejores servicios... Este es precisamente el punto que, de salir adelante, solucionará este informe ambiental publicado en el BOPA.

Doble de kilómetros

En una reciente reunión en el Ayuntamiento de Aller, la Consejería de Cultura presentaba los proyectos previstos en caso de salir adelante la nueva tramitación ambiental. Vanessa Gutiérrez anunciaba al alcalde, Juan Carlos Iglesias, la línea en la que irían las futuras inversiones. Entre ellas, la ampliación del dominio esquiable, de 8 a 16 kilómetros.

También la construcción de un edificio de aseos y cafetería en la zona media, y la futura conexión física con la estación de San Isidro (León), una reivindicación histórica de los esquiadores. Se instalará además una balsa y un sistema de innivación artificial, y se prevé la construcción de un edificio que sirva de hangares para la maquinaria y los servicios de los trabajadores. Otra de las propuestas sería la de impulsar equipamientos para el senderismo, ciclismo o pruebas deportivas, para desestacionalizar el complejo invernal.