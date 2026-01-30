Principio de acuerdo con la Brigada Minera, que evita su disolución: esta es la razón por la que los integrantes del centenario cuerpo de rescate dejan en suspenso su renuncia

Respiro para la centenaria Brigada de Salvamento Minero. En una decisión alcanzada sobre la bocina, los brigadistas resolvieron este viernes dejar en suspenso su renuncia ante los "avances" en la negociación con Hunosa.

El tiempo apremiaba porque este sábado expiraba la prórroga que habían dado a Hunosa los sindicatos y los propios brigadistas, a los que se adeudan 9.000 horas extraordinarias, para alcanzar un acuerdo que evitara el cese de la actividad del emblemático cuerpo de rescate.

Tras una intensa jornada de reuniones, CC OO de Hunosa y el SOMA-FITAG-UGT, informaron avanzada la tarde de que "las negociaciones con la empresa siguen abiertas", si bien "se han registrado avances significativos, fruto de la presión ejercida y del compromiso de la representación de los trabajadores".

"Desde el inicio del conflicto", prosiguieron, "las organizaciones sindicales hemos dejado claro que el objetivo irrenunciable es alcanzar un acuerdo firme, justo y con garantías, que dé respuesta a las reivindicaciones planteadas y asegure la estabilidad y el futuro de la brigada. Se trata de cerrar soluciones que eviten que esta situación vuelva a repetirse".

Disposición al diálogo

En este momento, señalaron los representantes sindicales "la empresa ha mostrado una mayor disposición a atender las demandas sindicales y a avanzar hacia un acuerdo real. Por esta razón, y ante una negociación que se encuentra en una fase decisiva, los brigadistas han decidido continuar en sus puestos, concediendo un último margen al diálogo".

Integrantes de la Brigada, en una de las movilizaciones a favor de su continuidad. / David Orihuela

Ese margen, según CC OO y el SOMA "no es indefinido. Aunque los plazos no dependen exclusivamente de las partes, la actual evolución de las conversaciones permite un prudente optimismo, siempre condicionado a que el acuerdo final incorpore compromisos claros y efectivos".

"La prioridad sigue siendo la defensa de los derechos de los brigadistas y la garantía de la continuidad de un servicio público esencial, histórico y estratégico como es la Brigada Central de Salvamento Minero. El SOMA-FITAG-UGT y CC OO de Hunosa mantendremos la máxima exigencia en la negociación e informaremos de cualquier avance o bloqueo que se produzca", concluyeron los representantes sindicales.

Responsables de Hunosa habían asegurado este martes a este diario que "se están manteniendo reuniones. Esta semana ha habido una y se prevé otra, trabajando en diferentes propuestas con el objetivo de alcanzar un entendimiento que evite la renuncia voluntaria anunciada". Además, la compañía destacó "su voluntad de mantener la Brigada y reforzarla con nuevas incorporaciones y el proyecto de un nuevo centro que potenciará sus actividades".

Trayectoria

La Brigada Central de Salvamento Minero, fundada en 1912, está gestionada por la Asociación de Salvamento de Minas (ASM) que agrupa a diversas empresas mineras encabezadas por Hunosa. El grupo mantiene un servicio de asistencia presencial de 24 horas y 365 días al año ante posibles emergencias en espacios industriales y otros equipamientos. Además de las propias actuaciones cuando sucede una catástrofe, los brigadistas ofrecen también asesoramiento y formación especializada en trabajos en espacios confinados y en atmósferas explosivas, microvoladuras o extinción de incendios, entre otros y colabora habitualmente con otros organismos como Protección Civil (112), Bomberos de Asturias, Guardia Civil o la Unidad Militar de Emergencias.