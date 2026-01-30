De "Alivio" a "La pena o la nada", el público de Mieres se entrega a Nacho Vegas en el inicio de su gira

Interpretando "Alivio" comenzó Nacho Vegas la gira de presentación de su nuevo disco, "Vidas semipreciosas", en la que apostó por Mieres como punto de partida. Una decisión razonada, "se trata de una ciudad que cuida la cultura, para Nacho es una de las capitales culturales de Asturias", señalaban desde el entorno del cantante minutos antes de salir al escenario. El propio artista lo confirmaba al inicio, micro en mano, "contento de iniciar la gira aquí en el país y especialmente en Mieres, en la Cuenca minera". Mieres, claro está, respondió. Cantando todos y cada uno de los temas defendidos por el gijonés en el escenario, del primero al último, "La pena o la nada", con lleno total en el Centru Cultural, con las entradas vendidas desde hace meses.

Prosiguió Nacho Vegas con "La plaza de la soledad", "Nuevos planes" y "Crujidos", en un concierto "muy especial", al tratarse del inicio de la gira, un nuevo ciclo del sonido en directo de artista, que tiene previsto ofrecer a lo largo de los próximos meses un "repertorio renovado". No solo con los temas del nuevo álbum, también porque "va a haber sorpresas, y se van a recuperar canciones que hace tiempo que no toca".

En el escenario Vegas estuvo acompañado por Manu Molina a la batería, Miren Narbiza a la guitarra y Joseba Irazoki como bajista, con los coros de Ferrán Resines y Hans Laguna. Del sonido se encargó Cristian Pellejá, uno de los arquitectos del sonido de "Vidas semipreciosas". Un sonido que, por cierto, fue muy alabado por los asistentes.

Tras las primeras canciones, sonaron en Mieres "Los asombros", "El don de la ternura", "Deslenguarte", "Fíu"... hasta llegar al trío final, "Ser árbol", "Les ales" y "La pena", en un repertorio de cerca de veinte temas.

Piloña

Este sábado 31 de enero Nacho Vegas continuará gira con otra declaración de intenciones, en otro nuevo espacio cultural "fuera del circuito habitual de Oviedo, Gijón, Avilés". En La Benéfica de Infiesto también están todas las entradas vendidas.

Y de Asturias, al mundo. La gira de "Vidas semipreciosas" tiene ya confirmadas 28 citas, pero "llegarán a ser unas 50", incluyendo conciertos en Latinoamérica, ya programado uno en Ciudad de México, "y en cuatro países más de la zona, que confirmaremos en unos días, unos lugares donde nos lo estaban pidiendo". También habrá más citas en Asturias, o al menos esa es la intención. Porque a Nacho Vegas, como dice "La pena o la nada", "la mirada mojada" y las "nubes negras", "a mi vida le dan calor".