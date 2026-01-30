Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Arreglado el problema del agua fría en la piscina de Mieres

El Ayuntamiento pide disculpas a los usuarios por las molestias

La piscina de Vega de Arriba en Mieres.

La piscina de Vega de Arriba en Mieres. / A. Velasco

L. Díaz

Mieres del Camino

La avería que provocó que durante varios días el agua de la piscina de Vega de Arriba, en Mieres, estuviese más fría de lo habitual, se ha solucionado.

Tal y como informó el Ayuntamiento de Mieres, titular del equipamiento deportivo, "se ha recuperado la temperatura habitual del agua, tras unos días en los que había descendido". Siempre, afirman, "manteniéndose dentro de los parámetros establecidos para estas instalaciones deportivas".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

La "incidencia", subrayan, obliga a "mantener activado un dispositivo de control y seguimiento continuo, así como otras labores para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones". El Consistorio pide "disculpas por las molestias ocasionadas" a todos los nadadores y usuarios del complejo.

Noticias relacionadas

Las quejas comenzaron sobre el 12 de enero. Ya entonces las familias de niños cursillistas, que acuden periódicamente a la piscina, se percataron de la bajada de temperatura. "Salían temblando muertos de frío con los labios morados, quejándose todos de lo mismo que la temperatura del agua estaba fría", afirmaban las familias. Finalmente, el problema se ha solucionado, y el Ayuntamiento ha pedido disculpas a los usuarios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El emblemático llagar asturiano que está a punto de volver a la actividad tras cerrar en 2025
  2. Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
  3. Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio
  4. El silencio después del último café: el pueblo que se queda sin bares tras llegar a tener más de 20 y hasta un cine
  5. Dos heridos muy graves (uno de ellos tuvo que ser excarcelado) en un tremendo accidente de tráfico en Sotrondio
  6. La reconversión de una mina en Asturias: del carbón a plantar guisantes lágrima (300 euros kilo), salicornia (35) o wasabi (100)
  7. El brote de sarna del Hospital Valle del Nalón se extiende: alertan del cierre de dos quirófanos y de contagios de pacientes
  8. Fallece Nacho Capri, miembro de una querida saga de hosteleros mierenses

Arreglado el problema del agua fría en la piscina de Mieres

Arreglado el problema del agua fría en la piscina de Mieres

Isabel de Farnesio, la reina que amaba el quesu casín

Estudiantes de todo el mundo imaginarán la futura estación de alta velocidad de Mieres

Estudiantes de todo el mundo imaginarán la futura estación de alta velocidad de Mieres

No a las expropiaciones forzosas: los vecinos del barrio de El Puente en Langreo protestan contra el plan del Principado

No a las expropiaciones forzosas: los vecinos del barrio de El Puente en Langreo protestan contra el plan del Principado

Los vecinos de Langreo salen a la calle (de nuevo) para protestar por los malos olores: "Hay días que sientes náuseas y no se puede ni respirar"

Los vecinos de Langreo salen a la calle (de nuevo) para protestar por los malos olores: "Hay días que sientes náuseas y no se puede ni respirar"

Entra en servicio el nuevo Local de Asociaciones de Ujo (Mieres), que costó 375.000 euros

Entra en servicio el nuevo Local de Asociaciones de Ujo (Mieres), que costó 375.000 euros

Festejos de El Carbayu, organizador de las fiestas de la patrona de Langreo, celebrará elecciones

Festejos de El Carbayu, organizador de las fiestas de la patrona de Langreo, celebrará elecciones

Pinzas o máscaras de gas

Tracking Pixel Contents