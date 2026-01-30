Arreglado el problema del agua fría en la piscina de Mieres

La avería que provocó que durante varios días el agua de la piscina de Vega de Arriba, en Mieres, estuviese más fría de lo habitual, se ha solucionado.

Tal y como informó el Ayuntamiento de Mieres, titular del equipamiento deportivo, "se ha recuperado la temperatura habitual del agua, tras unos días en los que había descendido". Siempre, afirman, "manteniéndose dentro de los parámetros establecidos para estas instalaciones deportivas".

La "incidencia", subrayan, obliga a "mantener activado un dispositivo de control y seguimiento continuo, así como otras labores para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones". El Consistorio pide "disculpas por las molestias ocasionadas" a todos los nadadores y usuarios del complejo.

Las quejas comenzaron sobre el 12 de enero. Ya entonces las familias de niños cursillistas, que acuden periódicamente a la piscina, se percataron de la bajada de temperatura. "Salían temblando muertos de frío con los labios morados, quejándose todos de lo mismo que la temperatura del agua estaba fría", afirmaban las familias. Finalmente, el problema se ha solucionado, y el Ayuntamiento ha pedido disculpas a los usuarios.