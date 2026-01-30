"Blues Roots", concierto de música afroamericana este sábado 31 de enero en La Felguera
El recital tendrá lugar en los locales de la Asociación La Salle, a las 20.00 horas
L. Díaz
Los locales de la Asociación La Salle en La Felguera (calle Julián Duro, 1) acogen este sábado, 31 de enero, la celebración del concierto del trío "Blue Roots", formación que ofrecerá un repertorio con música afroamericana de entre 1920 y los años 40.
"Blues Roots" es un grupo que interpreta "el blues, el hokum, el foxtrot, el charlestón, el ragtime, el boogie, hasta antiguas formas de cumbia y merengue, adaptadas a la formación más sencilla de la esencia callejera de estas músicas: armónica, banjolele, guitarra, tabla de lavar y percusiones, y voces". Está formado por John Wyke, Kiki Dee y Angel Parada.
La entrada al concierto vale 10 euros, pero es gratuita para los socios de La Salle. Se pueden hacer reservas llamando al 634733357.
