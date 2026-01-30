Encuentran en un "narcopiso" de San Martín del Rey Aurelio el cuerpo de un hombre que llevaba varios días muerto
La autopsia deberá determinar las causas del fallecimiento, en el que no se apreciaron signos de violencia
La Policía investiga las causas de la muerte de un hombre que fue encontrado sin vida en un piso del paseo Santa María, en la localidad de Blimea (San Martín del Rey Aurelio). Según fuentes próximas a la investigación, el cuerpo no presentaba signos de violencia. El hallazgo del cuerpo se produjo en una vivienda que funcionaba, según vecinos de la zona, como "narcopiso" y en la que eran habituales las peleas y la venta de droga.
La autopsia deberá determinar ahora las causas del fallecimiento, si bien en una primera inspección no se detectaron signos de una muerte violenta. El hombre podría llevar cinco días muerto, según fuentes cercanas a la investigación.
La entrada de la Policía en el piso se produjo a primera hora de la tarde de este viernes. Tras acudir al lugar tuvieron que requerir la presencia de los bomberos para acceder a través de una ventana. También fue necesario distraer a dos perros que había en la vivienda, dándoles comida para poder encerrarlos en una de las estancias.
La preocupación vecinal por la presunta utilización de la vivienda como "narcopiso" había provocado que se estrechara la vigilancia policial en los últimos meses.
