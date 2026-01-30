Estudiantes de todo el mundo imaginarán la futura estación de alta velocidad de Mieres

Mieres tendrá a finales de este curso universitario una nueva estación de alta velocidad. El equipamiento no será una realidad física, pero al menos habrá no solo uno, sino varios proyectos que darán forma a una estación que permita a la ciudad acomodarse de cara al futuro a las necesidades del AVE. La Universidad de Oviedo se ha planteado este reto en el marco de la octava edición del exitoso Concurso de Ideas organizado por la Escuela Politécnica de Mieres, iniciativa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de las empresas Vectio y Boprisa. También participa el Colegio de Ingenieros de Caminos.

Un concurso internacional para el valle del Caudal

Bajo el lema “Mieres AV. Una estación para el valle”, el certamen propone a estudiantes universitarios de todo el mundo el diseño conceptual de una estación de alta velocidad ferroviaria en el concejo, concebida como un nodo intermodal y como una oportunidad para la regeneración urbana y territorial del valle del Caudal. La presentación oficial de esta octava edición tuvo lugar en la Escuela Politécnica de Mieres, donde responsables académicos, institucionales y representantes de las empresas colaboradoras animaron al alumnado a participar.

El papel de los futuros profesionales

El director de la Escuela Politécnica de Mieres, Ángel Martín, subrayó el carácter singular del concurso, tanto para el centro como para el entorno. Destacó que se trata de una iniciativa de alcance internacional, abierta a estudiantes de distintas universidades, lo que permite “abrir la mente” y enriquecer el debate con miradas diversas. “Nuestro objetivo es poner en valor ideas y posibilidades. En nuestro entorno hay muchas cosas que mejorar y queda mucho por hacer. Vosotros vais a tener esa capacidad para mejorar el mundo que nos rodea”, señaló, en referencia al papel de los futuros profesionales.

Ocho años de trayectoria internacional

Por su parte, Pedro Plasencia, profesor del área de Ingeniería del Transporte y creador del concurso hace ocho años, explicó la evolución de una iniciativa que ha logrado tener presencia en más de una docena de países y una notable repercusión académica y mediática. El certamen, recordó, se centra cada año en un problema concreto vinculado al transporte y al urbanismo en Mieres, combinando el análisis técnico con la reflexión territorial.

La estación de tren de Mieres / A. Velasco

Mieres como nodo estratégico ferroviario

En esta edición, el foco está puesto en el papel estratégico que puede jugar Mieres dentro de la red ferroviaria asturiana. Plasencia detalló que estudios previos realizados desde la propia Escuela muestran que la estación de Mieres ya capta usuarios de otros puntos de Asturias, incluidos viajeros procedentes de Oviedo y Gijón, atraídos por ventajas como el fácil acceso en coche o el aparcamiento gratuito. Sin embargo, también identificó importantes carencias para poder acoger servicios de alta velocidad en condiciones óptimas.

Requisitos técnicos para el AVE

Entre los requisitos técnicos que deberán contemplar las propuestas figuran la necesidad de un andén de 400 metros para permitir la parada de trenes en composición doble, así como la ampliación de la infraestructura ferroviaria hasta contar con cuatro vías paralelas, lo que facilitaría cruces y estacionamientos sin interferir en la circulación. Además, el concurso pone especial énfasis en la intermodalidad, con espacios adecuados para autobuses lanzadera y una mejor conexión con otros modos de transporte.

Regeneración urbana y conexión con la autopista

Otra de las líneas de trabajo sugeridas por el Ayuntamiento de Mieres es la mejora de la conexión entre la estación y el enlace de la autopista en Mieres Sur, así como la regeneración urbana y paisajística del entorno, incluida la mejora de fachadas y espacios degradados del polígono de Gonzalín, situado junto al actual apeadero. El objetivo es que la futura estación no sea solo una infraestructura ferroviaria, “sino también una puerta de entrada al concejo y un elemento de transformación urbana”.

Movilidad sostenible y desarrollo del concejo

La concejala de Desarrollo Sostenible, Marta Jiménez, destacó que el concurso sitúa en el centro cuestiones clave como la movilidad sostenible, el desarrollo urbano y la regeneración del entorno. “Queremos un espacio que sea un nudo de comunicaciones y una puerta de acceso a nuestra comarca e incluso a Asturias”, señaló, subrayando que Mieres es un punto de origen y destino de numerosos viajeros que se desplazan en alta velocidad. Jiménez puso en valor la colaboración entre universidad y administración local como ejemplo de trabajo conjunto al servicio del territorio.

El valor profesional de participar

Desde el ámbito empresarial, Irene Méndez, representante de Vectio y ex participante en el concurso, animó al alumnado a implicarse en este tipo de iniciativas por su valor formativo y profesional. “Es una muy buena oportunidad. Estas experiencias os ayudarán en el futuro profesional y seguro que salen ideas muy buenas, no solo para Mieres, sino también para Asturias”, afirmó.