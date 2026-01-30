No a las expropiaciones forzosas: los vecinos del barrio de El Puente en Langreo protestan contra el plan del Principado
El colectivo denuncia que "carecemos de cualquier tipo de información, y eso que somos los afectados" por el proyecto para construir 110 viviendas públicas en la zona
No a las expropiaciones forzosas. Esta es la postura, más que clara, de los vecinos del barrio de El Puente, en Langreo. Los más afectados por las eternas obras del soterramiento ferroviario, que deterioraron el barrio, y que ahora ven cómo en los planes del Principado se plantean expropiaciones para derribar viviendas "que están en uso, y son muchas".
Para protestar contra este plan, parte del vecindario se presentó este jueves en el Pleno municipal de Langreo. Pancarta en mano, su mensaje era claro: "No derribos" de casas y viviendas en las que están residiendo. Sí desean una regeneración integral del barrio, imprescindible tras más de 17 años aguantando las obras ferroviarias. Pero, está claro, el plan previsto por el Principado para la zona no solo no les satisface, sino que a muchos ellos, "nos perjudica gravemente".
La portavoz del colectivo, Verónica Núñez, explicaba que carecen prácticamente de cualquier tipo de información. El Ayuntamiento de Langreo (IU) se mostró también contrario al plan impulsado por la Consejería de Vivienda, pero "no sabemos mucho más". Núñez recalcó que buscan "que se ponga por escrito que no va a haber expropiaciones forzosas". El borrador inicial, en el que se preveían hacer 110 viviendas públicas, habilitando para ello un gran solar que requería expropiaciones, "no sabemos si se ha aplazado, si se rechaza, o qué. Carecemos de cualquier tipo de información, y eso que somos los afectados".
Los vecinos de El Puente, además, reclaman una reunión con el Principado que, por el momento, "no llega".
Presupuestos
Los presupuestos del Principado para 2026 incluyen una partida de 3,8 millones de euros para la expropiación de viviendas. Ese proceso se completaría con los derribos de las edificaciones de la calle José Álvarez Valdés, en la zona de La Felguera más cercana al Sama, donde la urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento de las vías prevé la construcción de un bulevar. La oposición vecinal a este plan es total.
