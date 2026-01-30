El fallo judicial que tumba los permisos para utilizar central de La Pereda: los sindicatos creen que habrá "retrasos" pero reclaman a Hunosa que siga apostando por el proyecto

El SOMA-FITAG-UGT y Comisiones Obreras reivindicaron este viernes la transformación de la térmica de La Pereda como un proyecto "vital" para las Cuencas. Ambos sindicatos coincidieron en que la sentencia del TSJA que ha tumbado los permisos ambientales conllevará "retrasos", pero instaron a Hunosa a seguir apostando por la actuación. El Ayuntamiento de Mieres, por su parte, aseguró que "respaldamos la apuesta por la biomasa, pero rechazamos la quema de residuos en La Pereda".

La planta de Hunosa, que durante años generó electricidad con la combustión de carbón, está inmersa en la actualidad en un ambicioso proceso de transformación con una obras que tienen una inversión de 55 millones de euros y que se pusieron en marcha la pasada primavera. La sentencia del TSJA (contra la que cabría recurso de casación) estima el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto por la Coordinadora Ecoloxista, "anulando la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que permitían a Hunosa transformar la central pasando a utilizar biomasa y combustible sólido recuperado (CSR)", señalaron el jueves fuentes del TSJA, que añadieron que el Tribunal "concluye que no se trata de una 'modificación sustancial' de la autorización anterior, sino de una nueva actividad de 'coincineración de residuos', lo que comporta la aplicación de un régimen legal más estricto conforme al Reglamento de Emisiones Industriales y la normativa europea".

SOMA

La previsión era que la central de biomasa de Hunosa en La Pereda comenzara a producir energía en el primer semestre de 2027 y sostener 251 empleos, 51 de ellos en la planta y 200 indirectos en las labores de gestión forestal y tratamiento de la biomasa. "Estamos a la espera de que tanto Hunosa y la SEPI como el Gobierno del Principado, igualmente afectados por la sentencia, informen con claridad y transparencia sobre el alcance real de la misma y, sobre todo, sobre los pasos concretos que piensan dar para resolver este contratiempo", indicó el SOMA-FITAG-UGT.

El sindicato señaló que, "esta situación supone un retraso en los plazos previstos para la puesta en marcha del proyecto de transformación de la central térmica de La Pereda, un proyecto estratégico y vital para el futuro de los trabajadores y trabajadoras de las Cuencas. Un retraso que no puede ni debe servir como excusa para paralizarlo, porque el proyecto sigue siendo imprescindible y plenamente vigente". También apuntaron los responsables del SOMA que el sindicato va a "seguir trabajando, pero también exigiendo con firmeza a SEPI y a Hunosa que presenten de una vez por todas el Plan de Futuro para la empresa pública. Un plan que, como venimos reclamando reiteradamente, debe garantizar la generación y el mantenimiento del empleo, y que tenga a la central térmica de La Pereda como pieza clave y eje vertebrador de ese futuro".

CC OO

Adrián Miguel, secretario general de CC OO en Hunosa, argumentó, por su parte, que la sentencia supone "un jarro de agua fría porque el proyecto ya tenía todos los permisos y todos los trámites legales pasados, y se habían iniciado las obras de transformación. Hay que ver también el análisis de la sentencia que haga la empresa junto con la Abogacía del Estado para ver el alcance que puede tener. Aunque, como mínimo, lo que está claro es que se van a retrasar los plazos".

"Lo que más nos sorprende", prosiguió el representante sindical, "es que, al final, estas autorizaciones las otorga la Consejería y entiendo que Hunosa haya hecho los trámites que la Consejería le exigía. Y resulta que es ya la segunda autorización que le tumba el TSJA tras la de la escombrera de Cuturrasu. Es sorprendente que a la administración que te da el permiso venga después alguien a decirle que lo está dando mal".

Sobre las posibles implicaciones del fallo judicial, Miguel resaltó que "es un problema, más que nada, de retrasos y de burocracia, pero yo soy optimista. Lo que exigimos es que Hunosa siga apostando por este proyecto porque entendemos que es muy importante y un proyecto tractor que va a desarrollar el sector forestal en Asturias y va a generar mucho empleo, no solo directo sino también indirecto. Pero, lógicamente, esto te pone en una situación en la que tienes que volver a pasar por unos trámites burocráticos que seguramente se van a alargar en el tiempo. Hay que analizar bien jurídicamente la sentencia pero, a priori, no es que te tumbe el proyecto sino que lo que dice es que hay dos trámites ambientales que no son los adecuados".

Ayuntamiento de Mieres

También se pronunció sobre la sentencia el gobierno local de Mieres. "El Ayuntamiento dejó clara su posición en numerosas ocasiones: respaldamos la apuesta por la biomasa pero rechazamos la quema de residuos en La Pereda. Así lo hemos manifestado públicamente, y se recoge en varias mociones en el Ayuntamiento". Las mismas fuentes aseguraron que el Consistorio "presentó alegaciones en junio de 2021 a la autorización ambiental por parte del Principado. Es evidente que el Ayuntamiento carece de competencias y nuestras alegaciones no fueron atendidas por el Gobierno del Principado, que concedió autorización para la revalorización de biomasa y CSR (combustible sólido recuperado)".

⁠"El TSJA obliga a Hunosa y la Consejería a tramitar la autorización ambiental nueva, conforme a la nueva actividad que pretenden llevar a cabo, de tal forma que se cumplan todas las garantías y requisitos legales, dando las explicaciones oportunas sobre las toneladas o la gestión de residuos. Es una decisión que compartimos porque en este proceso tiene que haber 'luz y taquígrafos' y todas las garantías que exige la ley. No puede haber atajos", aseguraron los responsables municipales.

El gobierno local también destacó que la "prioridad" del Ayuntamiento de Mieres "ha sido siempre la misma: conseguir la máxima transparencia y la plena garantía de la salud pública. Hunosa debe garantizar que La Pereda cuente con la tecnología más avanzada para tener los controles de seguridad ambiental más potentes, y las mayores garantías para la salud pública".

Para los responsables municipales, Hunosa "no puede escatimar en la protección de la salud y la seguridad, La Pereda tiene el reto de ser la instalación más moderna de Europa y una de las más avanzadas del mundo. ⁠⁠No vale con cumplir los requisitos que fija la ley, tiene que ir más allá para garantizar seguridad, salud y transparencia. El único límite de lo que sea técnicamente posible. Tiene la oportunidad de ser un referente en materia de seguridad, salud y medioambiente".