La periodista Sol Villanueva narra su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré en Sobrescobio

El rostro de Sol Villanueva puede resultar familiar a mucha gente: fue presentadora de Informativos Telecinco durante años, entre 1997 y 2006. En 2020, residiendo en Arabia Saudí, una enfermedad la dejó completamente paralizada: el síndrome de Guillain-Barré, que se presentó en cuestión de días. Este sábado, en Soto de Agues (Sobrescobio), presenta su libro "Alas en la oscuridad", escrito durante su larga convalecencia en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

La presentación tendrá lugar este sábado 31 de enero, a las 18.00 horas, en el centro social de Soto de Agues. En ella, la autora charlará sobre sus libros y sobre su lucha contra "una enfermedad rara que te deja inmóvil. Pero del Hospital logré salir caminando". Estuvo allí ingresada 16 meses. La entrada es libre, organiza el Ayuntamiento de Sobrescobio.

El síndrome Guillain-Barré es un trastorno neurológico que provoca que el sistema inmunitario propio ataque a una parte del sistema nervioso periférico. Esto hace que los nervios no puedan transmitir las señales de forma eficaz, y los músculos comienzan a perder su capacidad de responder a las órdenes cerebrales. En los casos más graves, como el de Villanueva, se produce una parálisis total.