El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados "a 20 kilómetros a la redonda" y que recomienda la guía Michelin: "Te sorprenderá"

Tiene una estrella Michelin, está en una aldea de menos de 20 habitantes y solo cocina productos comprados en su municipio, Lena. Se trata del restaurante Monte, ubicado en el pueblo de San Feliz, que dirige el chef Xune Andrade. En 2023 puso en marcha el proyecto "Red de territorio", que consiste en trabajar materia prima proveniente de "veinte kilómetros a la redonda". De peces, por ejemplo, solo cocinan la trucha y el salmón, pescados en los ríos del entorno.

El planteamiento de Xune Andrade de defensa del producto local y de su tierra es muy claro: "El 90% del dinero que entra en 'Monte' viene de fuera (en referencia a sus clientes) y el 90% intentamos que se quede en Lena". Este establecimiento lo recomienda con efusividad la guia Michelin. "Te sorprenderá, pues se trata de un restaurante con muchísimo encanto y se encuentra en una aldea asturiana que, lejos de ofrecer otros servicios, lo que atesora es tipismo y autenticidad", aseguran.

Xune Andrade, en su restaurante / A. Velasco

Restaurante "coqueto"

"Tras la coqueta terraza de la entrada, donde los comensales toman el aperitivo o hacen la sobremesa, se accede a un interior de línea rústica-contemporánea donde todo está diseñado para agradar. El chef al frente, Xune Andrade, regresó a su tierra para exaltar el terruño desde los fogones, por eso defiende una cocina de tinte actual que, a través de dos menús degustación, demuestra una inspiración casera y está muy comprometida con la tierra circundante; no en vano, ha creado lo que llama la 'Red de Territorio', trabajando con productores a no más de 20 km ("Si crías, siembras o recolectas... ¡queremos contar contigo!")", describe la Guía Michelin.

El restaurante Monte / A. Velasco

Muy pegado al territorio

Precisamente para esta prestigiosa guía habló Xune Andrade para explicar su proyecto culinario. “Yo soy de Pola de Lena, que es la capital del concejo y San Feliz es el pueblo que está al otro lado del valle. Pola de Lena preside la vaguada del valle y nosotros estamos en un lateral del mismo. Abrimos un proyecto de carácter rural, muy pegado al territorio e intentamos hacer al principio un gran trabajo de conocer a la gente que nos rodea: artesanos, agricultores, ganaderos, carniceros y demás, y poco a poco fuimos creando un vínculo bastante estrecho con ellos", cuenta.

Una de las cosas que más enorgullece a Andrade es precisamente esa "Red de Territorio". "Una de las cosas que más ilusión nos hace es cuando la gente está comiendo el menú y se da cuenta de dónde está comiendo y de que el producto con el que trabajamos proviene de veinte kilómetros a la redonda. Nosotros, por ejemplo, solo trabajamos dos peces, la trucha y el salmón, como concepto de pescados de río”, asegura.

Antes de la estrella Michelin, que es la primera de toda la cuenca minera, en "Monte" eran solo dos personas. Ahora son tres veces más. Y creciendo.