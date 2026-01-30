El río Caudal aspira a convertirse en referente del piragüismo en aguas bravas

La Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) ha puesto sus ojos en el río Caudal para impulsar la creación de un canal permanente de aguas bravas en el concejo de Morcín. En concreto, el proyecto se plantea en un tramo de algo más de 200 metros a la altura de Santa Eulalia, el mismo escenario que acogió el pasado mes de abril una prueba de la Copa de Asturias de aguas bravas, la primera competición de este tipo celebrada en el Principado en más de treinta años.

El éxito de aquella cita deportiva ha servido como catalizador para que la Federación plantee ahora una iniciativa de carácter estable, con el objetivo de convertir este tramo del Caudal en un espacio de referencia tanto para la práctica deportiva como para el desarrollo de actividades turísticas ligadas al río.

El tramo de río que aspira a convertirse en un canal de aguas bravas, con las cuerdas colocadas tras la disputa de la Copa de Asturias. / David Montañés / D. M.

Desde la RFEP destacan que el enclave reúne condiciones naturales especialmente favorables. “Se trata de un cauce que recibe aportes de deshielos procedentes tanto de la zona de Pajares como de San Isidro, lo que garantiza un caudal adecuado durante buena parte del año”, apuntan. Además, según explican fuentes técnicas consultadas, no se trata de una zona con especiales restricciones ambientales, lo que facilitaría, al menos en teoría, la viabilidad del proyecto.

Intento en Las Caldas

La Federación ya cuenta con precedentes similares sobre la mesa. De hecho, en su día se estudió un proyecto para habilitar un canal de aguas bravas en Las Caldas, aunque aquella propuesta fue finalmente descartada debido al elevado coste económico, ya que requería la construcción de un circuito prácticamente artificial desde cero. En el caso de Santa Eulalia, la situación es diferente.

“El río ya presenta unas condiciones muy interesantes, con varios saltos construidos en los años ochenta. Bastaría con recolocar algunas de las piedras que la corriente ha ido desplazando con el paso del tiempo para configurar un circuito atractivo, sin necesidad de grandes obras”, señalan desde la Federación. La intención es aprovechar al máximo las características naturales del cauce para minimizar el impacto ambiental y los costes de intervención.

Modelo francés

El proyecto que se baraja va mucho más allá de la simple organización de competiciones puntuales. La RFEP plantea la creación de un circuito permanente que permita entrenamientos, concentraciones y pruebas oficiales, pero también una explotación lúdica y turística sostenible. “La idea es copiar el modelo de muchos pueblos franceses, que han sabido dinamizar su entorno aprovechando los ríos para crear canales de aguas bravas que generan actividad económica, atraen visitantes y fomentan el deporte”, explican portavoces federativos.

En este sentido, el canal podría convertirse en un recurso estratégico para el concejo de Morcín y para la cuenca del Caudal, diversificando la oferta turística y vinculándola a un turismo activo y de naturaleza. No obstante, desde la Federación son conscientes de que el principal escollo será la coordinación entre administraciones.

“Se trata de una actuación que requiere la implicación de diferentes niveles de la administración. Ayuntamiento, Principado y otros organismos competentes en materia hidráulica y medioambiental deben ponerse de acuerdo. Ese es el primer paso para que el proyecto pueda salir adelante”, subrayan desde la RFEP.