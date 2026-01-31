El Ayuntamiento de Lena frena la operación para adquirir la nave de Emeinsa por el aumento del precio de venta: de 1,1 a casi 2 millones

El Ayuntamiento de Lena ha renunciado finalmente a la compra de la nave que en su momento albergó a la empresa Elaborados Metálicos e Industriales (Emeinsa), ubicada en el polígono industrial de Masgaín. La decisión supone un giro respecto al acuerdo anunciado meses atrás por el gobierno local de IU, que había planteado la adquisición del inmueble mediante un contrato de alquiler con opción a compra para desarrollar en las instalaciones un proyecto generador de empleo.

Precio más caro

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, explicó que la operación se ha paralizado debido a un incremento sustancial del precio fijado por la empresa encargada de la venta en la fase final de la negociación. “Habíamos llegado a un acuerdo en unas condiciones concretas y, a última hora, se pretendió modificar de forma muy significativa las cifras, algo que no podíamos asumir”, señaló la regidora, que insistió en la necesidad de garantizar una gestión responsable de los recursos públicos.

Según detalló Álvarez, la subida planteada se acercaba al 80 por ciento sobre las condiciones inicialmente pactadas (hasta cerca de los 2 millones), lo que hacía inviable la operación para las arcas municipales. “Este gobierno tiene el compromiso de actuar con prudencia y rigor en el uso del dinero de los lenenses. Con esas nuevas condiciones, la compra dejaba de ser asumible y nos vimos obligados a suspenderla”, matizó.

Primeros pasos

El primer paso para adquirir la antigua factoría de Emeinsa se había dado el pasado año, cuando el Ayuntamiento incluyó en los presupuestos municipales una partida para hacer frente a la primera cuota anual del alquiler con opción a compra, fijada en 45.000 euros. El modelo diseñado contemplaba un contrato a 25 años, al término del cual el Consistorio podría ejercer la opción de compra y pasar a ser propietario del inmueble.

En el acuerdo inicialmente anunciado, el coste total de la operación ascendía a en torno a 1,1 millones de euros, una cifra que el equipo de gobierno consideraba asumible dentro de una estrategia a largo plazo para dotar al concejo de un equipamiento destinado a fomentar la actividad empresarial y la creación de empleo. La actuación contaba además con la colaboración de la Cámara de Comercio de Oviedo y se barajaba destinar la nave a un centro de empresas, con espacios de “coworking” y posibles naves nido.

El cierre de la instalaciones

La nave de Emeinsa, de grandes dimensiones, lleva más de una década sin actividad. La empresa cerró sus instalaciones en el polígono de Masgaín en 2012 para trasladarse al polígono industrial de Olloniego, en Oviedo, dejando atrás una factoría que durante más de 30 años fue una de las principales referencias industriales del concejo. En su etapa de mayor actividad, Emeinsa llegó a contar con más de 40 trabajadores y desarrolló su labor en sectores vinculados a la minería, la industria y el medio ambiente.

La pérdida de esta actividad supuso en su momento un duro golpe para el tejido productivo de Lena. Ya entonces, el Ayuntamiento mostró interés en mantener el uso empresarial de las instalaciones. El entonces alcalde, Ramón Argüelles, llegó a explorar distintas fórmulas para que la nave pudiera reconvertirse en un vivero de empresas, aunque aquellas negociaciones no fructificaron.

Más de una década después, el actual equipo de gobierno retomó esa aspiración con el anuncio del acuerdo de alquiler con opción a compra, una operación que fue presentada como una iniciativa sin precedentes en el ámbito de las Cuencas por la implicación directa del Ayuntamiento en un proyecto orientado a facilitar la implantación de nuevas empresas en el concejo.

Apuesta por el empleo

La paralización de la compra supone ahora un revés para esos planes, aunque desde el gobierno local no descartan seguir explorando alternativas. “Nuestra voluntad de impulsar proyectos que generen empleo en Lena sigue intacta. Simplemente, no podemos hacerlo en condiciones que comprometan la estabilidad económica del Ayuntamiento”, subrayó Gemma Álvarez.

Desde el Consistorio se insiste en que se seguirá trabajando para encontrar espacios y fórmulas que permitan desarrollar iniciativas de apoyo al emprendimiento y a la actividad empresarial, aunque por el momento la vieja nave de Emeinsa queda fuera de esos planes tras el inesperado cambio en las condiciones económicas de la operación.