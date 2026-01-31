Los galardones "Marino Gutiérrez" premian la innovación, la tradición y los valores humanos: estas son las personas y entidades distinguidas

Anchoas Hazas, la asociación de Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias, la Asociación del Hórreo Asturiano y el empresario José María Roces Riera son los galardonados con los premios anuales de la Fundación Marino Gutiérrez.

Premio "A la creación, promoción y desarrollo"

Anchoas Hazas se llevó el premio "A la creación, promoción y desarrollo 2025". El jurado destacó, entre sus méritos, "la recuperación de la tradición en la industria agroalimentaria, en este caso de la anchoa, tan competitiva, innovando en una actividad tan tradicional como la clara apuesta de la circularidad de su empresa, todo se aprovecha". Anchoas Hazas. Según el fallo, "fija población en el medio rural dando empleo a mujeres con medidas de conciliación, colaborando con otros sectores, como las artesanas rederas. Su marca de calidad reconocida a nivel internacional pone un alto valor añadido a sus productos".

Premio "A los valores humanos y al bienestar social"

El galardón "A los valores humanos y al bienestar social" fue para Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias "por ser una institución que, desde hace años, lucha contra la grave lacra social de la ludopatía, sirviendo como punto de encuentro para las personas y familias con problemas de adicción al juego, llevando a cabo no solo actuaciones de rehabilitación, sino también de prevención, información e investigación para la mejora de las personas con adicciones de comportamiento, representando los derechos de los afectados en proyectos y proposiciones de ley".

Premio "Verdes Valles Asturianos"

La Asociación del Hórreo Asturiano se hizo con el galardón "Verdes Valles Asturianos" por "su dedicación y esfuerzo a la protección y cuidado del patrimonio etnográfico, con el hórreo como icono de la cultura asturiana, poniéndolo en valor, gracias a su estudio, conservación y recuperación. Asimismo, por generar empleo para artesanos relacionados con el patrimonio, facilitando además a las personas la posibilidad de recuperar sus hórreo familiares", señaló el jurado.

El premio especial "Marino Gutiérrez"

El premio especial "Marino Gutiérrez" fue para José María Roces Riera, fundador, junto a su hermano Secundino, de Hicasa, del grupo Roces. Para el jurado, "encarna una trayectoria empresarial ejemplar, construida a lo largo de más de siete décadas sobre el esfuerzo personal, la visión estratégica y un firme compromiso con los valores humanos. Su capacidad para emprender, consolidar y proyectar un grupo industrial de referencia ha contribuido de manera decisiva al desarrollo económico, la generación de empleo y el progreso industrial de Asturias".

Noticias relacionadas

Destacó el jurado que la "proyección nacional e internacional de sus empresas ha reforzado una imagen de Asturias ligada al trabajo bien hecho, la innovación responsable y la solidez empresarial. Su legado vital y profesional refleja los principios de concordia, ética y compromiso social que definen el espíritu del Premio Marino Gutiérrez y la figura humana que le da nombre".