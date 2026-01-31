Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres

La conductora tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios, que la trasladaron al Hospital Álvarez Buylla: "Estaba muy nerviosa y no atendía a razones”

VIDEO: Un accidente en pleno de Mieres que acaba con un ataque de nervios

David Montañés

Mieres del Camino

Un accidente de tráfico en apariencia intrascendente acabó en una inquietante escena llena de desasosiego. Una mujer que circulaba con su vehículo por el centro de Mieres chocó con su coche contra otros dos turismos estacionados en la calle Leopoldo Alas Clarín. El impacto no causó grandes daños materiales, pero desató escenas cargadas de nerviosismo que alertaron a vecinos y transeúntes.

Varios vecinos, intentando traquilizar a la mujer en plena calle.

Varios vecinos, intentando traquilizar a la mujer en plena calle. / Foto cedida a LNE

Según relatan varios testigos, tras el leve accidente la conductora abandonó su vehículo y, visiblemente alterada, se tiró en medio de la calzada, interrumpiendo el tráfico. Eran alrededor de las 12 de la noche cuando comenzaron a escucharse gritos. “Se oían voces de mujer desde mi ventana. Cuando bajé, vi a una mujer tumbada en la calzada frente a un coche detenido con los ‘warning’ puestos. Pedía que la atropellaran”, explicó una vecina de la zona. Otro testigo señaló que la mujer pedía ayuda a gritos y mostraba un estado de gran agitación.

Alarma vecinal

En ese momento, del vehículo detenido descendieron un hombre, que conducía, y una mujer que viajaba como copiloto, quienes intentaron tranquilizarla. “Trataban de hablar con ella y de convencerla para que se levantara, pero no lo lograban. Estaba muy nerviosa y no atendía a razones”, añadió otro vecino que presenció la escena. Varias personas se acercaron al lugar, formando un pequeño corrillo de curiosos, mientras el tráfico permanecía momentáneamente bloqueado.

La situación requirió la intervención de la Policía Nacional y de la Policía Local. También se movilizó a una ambulancia. Los agentes hablaron con la mujer con calma y lograron apartarla de la calzada, llevándola hasta la acera para continuar allí la atención. Al conductor del vehículo que había detenido su marcha se le indicó que podía proseguir, una vez despejada la vía. “Los policías fueron muy tranquilos con ella, intentando que se calmara y que se sentara”, comentó un testigo presencial.

Una ambulancia, en el momento del traslado.

Una ambulancia, en el momento del traslado. / Foto cedida a LNE

Traslado sanitario

Minutos más tarde, una ambulancia se desplazó hasta el lugar para atender a la mujer, que además del fuerte ataque de nervios presentaba un golpe importante en el rostro. Tras ser valorada por los servicios sanitarios, fue trasladada al Hospital Álvarez Buylla de Mieres, donde quedó ingresada para observación y tratamiento.

Aunque el accidente inicial apenas provocó daños materiales, la escena posterior generó una notable alarma entre los vecinos de la calle Leopoldo Alas Clarín. Muchos residentes salieron a la calle al escuchar los gritos y la presencia de los vehículos de emergencia, convirtiendo un pequeño siniestro en un episodio que dejó una profunda impresión en quienes lo presenciaron

