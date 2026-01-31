Mieres eleva a casi dos millones la inversión de las nuevas piscinas tras quedar desierta la licitación anterior

El Ayuntamiento de Mieres ha decidido incrementar de forma notable el presupuesto destinado a la construcción de las nuevas piscinas al aire libre del casco urbano, elevando la inversión prevista hasta superar los 1,9 millones de euros. La medida busca evitar que la licitación vuelva a quedar desierta, como ya ocurrió en una primera convocatoria. La actuación, considerada estratégica para la oferta deportiva y de ocio del concejo, sale de nuevo a concurso público tras la actualización del proyecto técnico y la ampliación de las partidas económicas.

La concejalía de Deportes, dirigida por César Menéndez, ha informado de la publicación de la nueva licitación para la construcción de este complejo estival, que incluirá un vaso grande de natación, una piscina infantil, así como aseos y vestuarios completamente nuevos. Se trata de una de las actuaciones más esperadas por la ciudadanía, ya que permitirá que Mieres vuelva a contar con piscinas exteriores en el casco urbano después de más de dos décadas sin este tipo de equipamiento.

En una primera fase, el proyecto había salido a licitación con un presupuesto de 1,1 millones de euros, pero el concurso quedó desierto ante la falta de empresas interesadas en asumir las obras.

Ante este escenario, el Consistorio ha optado por revisar y actualizar el proyecto, incorporando además los vestuarios dentro del mismo contrato y prácticamente duplicando el presupuesto inicial, que pasa ahora de 1,1 millones a más de 1,9 millones de euros. El objetivo es hacer más atractiva la licitación y facilitar que las empresas del sector presenten ofertas, garantizando así la viabilidad de una infraestructura largamente demandada.

El vaso principal de la piscina de natación contará con una profundidad media de 1,72 metros, con una mínima de 1,30 y una máxima de 2,06 metros, lo que permitirá su uso tanto recreativo como para actividades deportivas. Por su parte, la piscina infantil tendrá una profundidad máxima de 0,50 metros, partiendo desde cota cero, con el fin de garantizar la seguridad y el disfrute de los más pequeños.

Estas nuevas instalaciones se ubicarán en la parcela exterior de la actual piscina climatizada, en Vega de Arriba, lo que permitirá configurar un gran espacio integrado de ocio y deporte en pleno casco urbano.

Motivación empresarial

El concejal de Deportes, César Menéndez, subrayó que el Ayuntamiento ha realizado "un importante esfuerzo para ampliar el presupuesto y mejorar el proyecto con el objetivo de conseguir que las empresas presenten sus ofertas para esta actuación". Asimismo, recordó el compromiso del gobierno local con el deporte, "que se ha traducido en una importante movilización de recursos en los últimos años".

El responsable municipal destacó que solo el pasado año se destinaron más de 4 millones de euros a ampliar y mejorar la oferta de instalaciones deportivas del concejo. Entre las actuaciones ya ejecutadas o en marcha figuran la rehabilitación integral del polideportivo de Oñón, las reformas en diversos campos de fútbol y una importante inversión en el mantenimiento de instalaciones municipales. "A estos proyectos se suman otras iniciativas destacadas, como la puesta en marcha de las primeras pistas de tenis de tierra batida de las cuencas, que ya son una realidad", apunta Menéndez.