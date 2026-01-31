Sin noticias de la gran fábrica de paneles solares de Langreo: el Ayuntamiento asegura que no "sabe nada" del proyecto anunciado hace cuatro años

El futuro de la gran fábrica de paneles solares de Langreo sigue teñido de sombras. Cuatro años después de que se anunciara, con una inversión de 20 millones de euros y la creación de 115 empleos, no hay noticias de la situación en la que se encuentra el proyecto impulsado por la firma Exiom. Al mutismo de la empresa y la falta de información de los sindicatos se ha sumado estos días la afirmación, por parte del Ayuntamiento de Langreo, de que no se ha solicitado ningún tipo de licencia de actividad ni de tramitación ambiental.

Así lo explicó en la última sesión plenaria el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, en respuesta a una pregunta formulada por el edil no adscrito José Luis García Pérez. "El ayuntamiento desconoce el estado del proyecto industrial de Exiom, que se presentó a bombo y platillo en la pasada legislatura. En el Ayuntamiento no se ha presentado ninguna licencia relacionada con este proyecto industrial. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico y de lo que es el registro de la Oficina Técnica y de Secretaría no se conoce iniciativa alguna en relación al proyecto", señaló el concejal, que añadió: "Mucho me temo que, respecto a este proyecto, ni nosotros ni casi nadie, salvo el interesado o interesados, sepan nada".

Empleo

El proyecto se anunció en febrero de 2022, gracias a la alianza entre la compañía energética Iberdrola, propietaria de la clausurada central térmica de Lada (Langreo), y la compañía asturiana Exiom, especializada en la fabricación de paneles solares fotovoltaicos. El objetivo era crear en Langreo la primera gran planta de fabricación de módulos fotovoltaicos de España y una de las primeras a escala industrial de Europa. La planta, con 115 empleos directos y supondrá una inversión de 20 millones de euros, debía entrar en producción ese mismo año, según las previsiones originales.

Ese plazo para comenzar a funcionar se fue demorando, pero en los primeros meses sí hubo actividad para adecuar las instalaciones elegidas, la antigua planta de Vesuvius en el polígono de Riaño I. Se habló entonces de que los extrabajadores de Vesuvius tendrían prioridad para la ocupación de los puestos de trabajo que se generen, en virtud de lo acordado entre las dos empresas (Vesuvius y Exiom) y de la condición que se pactó con los empleados en el proceso de cierre de la planta.

A comienzos de 2023, el logo de Exiom ya lucía en la antigua factoría de Vesuvius y a finales de año, después de la llegada de los primeros lotes de maquinaria en los meses anteriores, las tareas centraron en la reparación y acondicionamiento del tejado de las instalaciones. Entre las máquinas que llegaron a Langreo figuraban laminadoras, necesarias en uno de los principales procesos de la fabricación de este tipo de productos. Los trabajos también se han ido orientando, en el interior de la planta, a acondicionar las infraestructuras de la fábrica a su nuevo fin, ya que originariamente estaban destinadas a producir material refractario para la industria siderúrgica, cuando pertenecía a Vesuvius.

Personal

Todo parecía ir por buen camino, pero la actividad nunca llegó a arrancar. Se paralizaron los procesos de selección de personal y los sindicatos comenzaron a mostrar su preocupación por la falta de avances y, sobre todo, de información. También alzó la voz en abril de 2025 el alcalde de Langreo, Roberto García, para asegurar con ironía que "de momento, en la parcela solo hemos visto un caballo (en alusión al transporte equino con un caballo rotulado que hay en la parcela) por allí, nada más. A ver si algún día se convierte en empresa. No hemos tenido más noticias, no sabemos nada. Solo que el caballo parece que está bien".

Ahora el Ayuntamiento ha confirmado, a través de su edil de Urbanismo, que no ha habido movimiento en los despachos para tramitar la puesta en marcha de la actividad.