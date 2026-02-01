La cineasta Amparo Climent recibe el Premio Espacio Cultural 19 10 de Mieres por su trayectoria artística y su "firme compromiso social y humanitario"

El jurado del Premio Espacio Cultural 19 10 acordó por unanimidad conceder el galardón en su edición de 2026 a la actriz y cineasta Amparo Climent Corbín, "en reconocimiento a una trayectoria profesional y artística marcada por la excelencia, la diversidad creativa y un firme compromiso social y humanitario".

El fallo destaca su aportación multidisciplinar a las artes escénicas, audiovisuales y plásticas, así como una carrera desarrollada desde muy joven en el ámbito del teatro, el cine y la televisión. A esta faceta interpretativa se suma su labor como artista plástica, con exposiciones individuales y colectivas en países como España, Suecia, Suiza, Italia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, lo que refuerza su perfil como creadora integral y con proyección internacional.

Justicia Social

El jurado ha valorado especialmente que la trayectoria y la obra de Amparo Climent estén profundamente vinculadas a la defensa de la justicia social, la igualdad, la memoria y la dignidad de las personas. "Este compromiso también se refleja en su implicación activa en la defensa de los derechos de los profesionales del sector cultural, así como en su participación en distintas entidades representativas del mundo del cine y la interpretación".

Entre los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera figuran el Premio Pilar Bardem de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España, concedido en 2019; su condición de finalista en los Lukas Awards del Reino Unido en 2018 como mejor artista del año por su interpretación de Bernarda en “La casa de Bernarda Alba”; y la Medalla de Oro del Real Círculo Artístico de Barcelona.

Climent ha formado parte de la Junta Directiva de la Academia de Cine durante dos mandatos en la especialidad de Interpretación y, en la actualidad, integra el Consejo de AISGE y el patronato de su Fundación. Asimismo, preside la asociación Arte y Memoria e impulsa el Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática, centrado en la reflexión sobre la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo.

Su compromiso con la memoria histórica también se concreta en proyectos como el Taller de la Memoria de la Escena Española, destinado a rescatar y difundir las biografías de actrices y actores jubilados, así como en su labor como cocreadora de Sinopsis, la primera agencia de guionistas de España, y directora de Comunicación de ABCGuionistas.

En el ámbito audiovisual, ha dirigido y guionizado documentales como “Las lágrimas de África” y “Los sueños de Idomeni”, centrados en la migración subsahariana y el drama de los refugiados sirios, además de trabajos sobre memoria democrática como “Las cartas perdidas. La cárcel y el exilio de las mujeres republicanas” y “Dolores Ibárruri. Pasionaria”.

El acto de entrega del Premio Espacio Cultural 19 10 se celebrará el sábado 21 de febrero, a las 18.00 horas, en Mieres. El galardón consiste en una miniatura de la escultura al guaje minero “Manolín”, obra del artista asturiano Gonzalo Prado Grela, y la insignia oficial del Espacio Cultural 19 10, diseñada por el ilustrador e historietista Alfonso Zapico.

Víctor Manuel y Sebastián Álvaro

El Premio Espacio Cultural 19 10 cuenta con un prestigioso palmarés. En las dos ediciones anteriores fueron distinguidos el cantante y compositor Víctor Manuel y el periodista de aventura Sebastián Álvaro, dos referentes de la cultura y la comunicación en España, lo que refuerza el valor simbólico y cultural del reconocimiento otorgado ahora a Amparo Climent.