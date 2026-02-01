Tienen una discapacidad del 78% y piden una parada de bus escolar más cerca de su casa: el Defensor del Pueblo tramita la reclamación de dos niñas de Langreo

El Defensor del Pueblo ha demandado al Principado la "remisión urgente" de la documentación vinculada con el caso de dos niñas de Langreo, con movilidad reducida y con un grado de discapacidad del 78 por ciento, que llevan un año demandando junto a sus familias una parada de transporte escolar más cercana a sus casas. Ambas niñas, de diez y nueve años, residen en La Foyaca y deben recorrer a pie un tramo de 400 metros hasta la parada del barrio de La Joécara para coger el bus. Sus madres denuncian que se trata de una carretera sin aceras, con un notable deterioro y con peligro de "caídas y de atropello" para las pequeñas.

Los intentos de las madres de las menores, que llevan meses picando en la puerta de la Administración, ha resultado hasta ahora infructuosos. Incluso han requerido la intervención del Defensor del Pueblo, que admitió su reclamación y el pasado mes de diciembre les informó de que ha pedido al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) la "remisión urgente" de toda la información vinculada con el caso. En la misma carta, se indica a las familias que "una vez que la Administración envíe lo solicitado, se le comunicará su contenido y las actuaciones que en su caso procedan".

Las dos niñas son compañeras en el colegio de educación especial Juan Luis Iglesias Prada de Sama. Ambas, con un grado de discapacidad del 78 por ciento, están diagnosticadas de Síndrome de Angelman. Se trata de un "severo trastorno neurológico que conlleva problemas de movimiento y equilibrio, como son la ataxia al caminar (rigidez, torpeza y pérdida de coordinación) con el consecuente riesgo de caída continua; retraso general del desarrollo; y retraso cognitivo", entre otras complicaciones, explica Sheila Fernández, madre de una de las menores.

Cambio de domicilio

Las dos madres, debido a un cambio de domicilio a La Foyaca, pidieron en enero del pasado año que se habilitara una nueva parada más próxima a este núcleo que la existente en La Joécara, a unos 400 metros. Su solicitud fue denegada por el Consorcio de Transportes y la Consejería de Educación, al considerar que la parada pedida está "fuera de ruta y que no se cumplían los criterios necesarios para ella". En los escritos remitidos a la Administración las madres argumentan que en la normativa aparece recogida una excepción para el alumnado con discapacidad: estudiantes "con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad física de tipo motórico".

"Llevamos meses pelando y no nos dan ninguna solución ni ninguna explicación más. Nada de nada. Estamos esperando a que contesten de una vez al Defensor del Pueblo", concluye Sheila Fernández.