La Felguera y Sama absorben el 70% de los 40.000 habitantes de Langreo y solo un distrito del concejo ha ganado población en la última década (por esta razón)

La Felguera y Sama concentran al 71 por ciento de los habitantes que tiene el concejo de Langreo. Así se desprende de la estadística recogida en el padrón municipal, que revela que 28.214 de los 39.630 vecinos de Langreo (siete de cada diez) residen en sus dos distritos más poblados. Los datos también muestran que, pese al repunte demográfico que se viene experimentando desde 2024, todos los distritos langreanos han perdido población en la última década salvo Barros. La llegada de nuevos habitantes, buena parte de ellos extranjeros, y el abaratamiento de la vivienda en este distrito son dos de las causas que explican la tendencia.

Los datos distribuyen la población entre Tuilla y su entorno y cada uno de los seis distritos urbanos de Langreo (Barros, Ciaño, Lada, Riaño, Sama y La Felguera) junto a los pueblos de sus alrededores. La Felguera es la zona más populosa, con 18.958 vecinos (un 47,8 por ciento del total), pese a perder 986 habitantes en los últimos diez años. Por zonas, entre otras, el entorno de la avenida de Gijón y Pando suman 690 vecinos; la zona de Vega y la calle General Elorza, 1.063; el Llano la Cuesta y Farmacéutico Ponga (en el entorno del IES Cuenca del Nalón), 1.725; la Campa, El Campu La Carrera y núcleos próximos, 1.918; la calles del entorno de IES Santa Bárbara, 980; la zona de La Pomar, 1.179; Langreo Centro, 1.671; y El Puente, Los Cuarteles, Pajomal y núcleos cercanos, 1.095.

Sama y su entorno, por su parte, pasó de los 9.505 habitantes de 2015 a los 9.256 del cierre del pasado año, el 23,3 por ciento de la población total de Langreo. El siguiente distrito con mayor población es Riaño y los pueblos de los alrededores, que suman 3.880 vecinos. Se sitúa a continuación Ciaño y los núcleos de su entorno, con 3.144 personas en total. La Nueva y los pueblos del valle del Samuño supone 1.242 vecinos de esa cifra global. Lada aporta 2.429 habitantes (1.704 el distrito urbano y 725 los núcleos de los alrededores). Tuilla y su entorno registran 1.019 vecinos.

Lectura aparte merece el distrito de Barros, el menos poblado pero el único que crece en la última década, tras pasar de 664 a 944 vecinos según las estadísticas que maneja el Ayuntamiento. Un abaratamiento de la vivienda que ha propiciado la llegada de nuevos habitantes, muchos de ellos extranjeros y familias con niños, es una de la causas que explican esta evolución.

Balance

Pese a que el balance de la última década en el conjunto de Langreo es negativo (se pasó de 41.173 a 39.630 vecinos) la situación parece haber mejorado en los dos últimos años. Langreo perdió entre 2010 y 2020 casi 6.000 residentes. Cada año terminaba con más de medio millar de vecinos El declinar del padrón se veía como un hábito demográfico, ya que la tendencia se arrastraba desde principios de la década de los setenta, cuando las Cuencas empezaron su declive industrial. Por entonces Langreo llegó a contar con 65.869 habitantes, su máximo histórico. Desde entonces, todo cuesta abajo, hasta 2024. Sin que nadie lo percibiera o al menos lo anunciase, un punto de inflexión parece haber surgido en el ciclo decreciente. Langreo ya ganó vecinos ese año y la tendencia al alza se consolidó en 2025, como ha ocurrido en el conjunto de las Cuencas.