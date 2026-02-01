IU lleva a la Junta la implantación en Mieres del ciclo superior de FP de Emergencias: "Es una titulación con importantes salidas profesionales"

Izquierda Unida llevará esta semana a la Junta General del Principado una iniciativa para que Mieres cuente con el Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, una titulación con importantes salidas laborales y que, además, no existe actualmente ni en Asturias ni en buena parte del norte de España. La propuesta, impulsada por la diputada mierense Delia Campomanes, respalda la reclamación planteada por el Ayuntamiento de Mieres y tiene visos de salir adelante con el apoyo de la Cámara autonómica.

El Parlamento asturiano debatirá este miércoles una proposición no de ley (PNL) registrada por IU con el objetivo de instar al Gobierno del Principado a implantar este ciclo superior de Formación Profesional en el concejo. De prosperar la iniciativa, Mieres se convertiría en el primer municipio del norte del país en ofrecer esta titulación desde la FP pública, reforzando así su papel como referente en la ampliación y diversificación de la oferta formativa.

La propia diputada mierense se mostró convencida de que la propuesta contará con respaldo parlamentario. "El miércoles vamos a conseguir el apoyo del Parlamento para que Mieres tenga el Ciclo Superior de FP de Emergencias", afirmó. La diputada subrayó que la demanda planteada por el gobierno local es "justa y razonable" y responde a una estrategia clara para "fortalecer la Formación Profesional como motor de desarrollo educativo y económico del concejo".

"La propuesta que ha puesto sobre la mesa el gobierno de Mieres es una apuesta fuerte por ampliar la oferta educativa de FP en el municipio", señaló Campomanes, quien recordó que la titulación de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil "no se ofrece en todo el norte de España, así que Mieres sería el primer concejo en ofrecerla desde la FP pública".

Titulación novedosa

Este carácter pionero es uno de los principales argumentos de la iniciativa, que busca situar a Mieres en una posición de vanguardia en un ámbito formativo estrechamente ligado a las nuevas necesidades sociales y profesionales.

Desde IU se insiste en que la ampliación de la oferta de Formación Profesional es un objetivo estratégico para el concejo. "La ampliación de la FP es una cuestión estratégica para Mieres y debe contar con el apoyo del parlamento asturiano", recalcó Campomanes, quien defendió que este tipo de titulaciones no solo mejoran las oportunidades de los jóvenes, "sino que también contribuyen a generar empleo cualificado y a fijar población".

Uno de los aspectos más destacados de este ciclo es su clara orientación al mercado laboral. La gestión de emergencias y la protección civil son ámbitos en expansión, vinculados tanto a los servicios públicos como a empresas especializadas, consultorías, organismos de protección civil, planes de autoprotección, gestión de riesgos, coordinación de dispositivos de emergencia y apoyo a la planificación ante catástrofes naturales o industriales. En este sentido, la diputada subrayó que se trata de una titulación con "importantes salidas profesionales", en un contexto en el que la especialización y la profesionalización son cada vez más demandadas.

Campomanes recordó que existe "una necesidad imperiosa de mejorar la formación en el ámbito de las Emergencias", una realidad que, según señaló, se ha hecho especialmente visible en los últimos años tanto en Asturias como en otras partes de España. "Hay que avanzar en formación, no solo para garantizar la especialización y profesionalización de la gestión de Emergencias, que cada vez son más complejas, sino también para dar respuesta a la necesidad de formación permanente de los trabajadores y trabajadoras de este ámbito", afirmó.

La diputada de Convocatoria por Asturias defendió que Mieres reúne condiciones especialmente favorables para acoger este ciclo formativo y convertirlo en un elemento tractor de conocimiento, innovación y empleo. En este sentido, destacó la presencia del campus universitario, donde la gestión forestal es una de las especialidades a través de la Ingeniería Forestal, así como el trabajo que desarrolla el Indurot (Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio), cuyo prestigio y reconocimiento, subrayó, es "indudable".