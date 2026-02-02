Un árbol se viene abajo en el área recreativa de El carbayón
Los usuarios del área recreativa de El Carbayón, en el valle de San Juan (Mieres), han visto alterada la tranquilidad del enclave tras la caída de un árbol de gran tamaño situado justo en medio de esta zona de esparcimiento (foto). El incidente se saldó sin lamentar grandes daños.
- Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio
- El silencio después del último café: el pueblo que se queda sin bares tras llegar a tener más de 20 y hasta un cine
- El brote de sarna del Hospital Valle del Nalón se extiende: alertan del cierre de dos quirófanos y de contagios de pacientes
- La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí
- El Principado tiene ya listo el informe de alternativas para duplicar el Corredor del Nalón y los trabajos empezarán este año
- Milagro en Laviana: caen con su coche por un terraplén de más de 10 metros y resultan ilesos, 'salieron por su propio pie