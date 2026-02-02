Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Un árbol se viene abajo en el área recreativa de El carbayón

Un árbol se viene abajo en el área recreativa de El carbayón | D. M.

Un árbol se viene abajo en el área recreativa de El carbayón | D. M.

Los usuarios del área recreativa de El Carbayón, en el valle de San Juan (Mieres), han visto alterada la tranquilidad del enclave tras la caída de un árbol de gran tamaño situado justo en medio de esta zona de esparcimiento (foto). El incidente se saldó sin lamentar grandes daños.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
  2. Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
  3. Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio
  4. El silencio después del último café: el pueblo que se queda sin bares tras llegar a tener más de 20 y hasta un cine
  5. El brote de sarna del Hospital Valle del Nalón se extiende: alertan del cierre de dos quirófanos y de contagios de pacientes
  6. La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí
  7. El Principado tiene ya listo el informe de alternativas para duplicar el Corredor del Nalón y los trabajos empezarán este año
  8. Milagro en Laviana: caen con su coche por un terraplén de más de 10 metros y resultan ilesos, 'salieron por su propio pie

Un árbol se viene abajo en el área recreativa de El carbayón

Debatir sin trampas

La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: "Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia"

La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: "Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia"

Tienen una discapacidad del 78% y piden una parada de bus escolar más cerca de su casa: el Defensor del Pueblo tramita la reclamación de dos niñas de Langreo

La cineasta Amparo Climent recibe el Premio Espacio Cultural 19 10 de Mieres por su trayectoria artística y su "firme compromiso social y humanitario"

La cineasta Amparo Climent recibe el Premio Espacio Cultural 19 10 de Mieres por su trayectoria artística y su "firme compromiso social y humanitario"

IU lleva a la Junta la implantación en Mieres del ciclo superior de FP de Emergencias: "Es una titulación con importantes salidas profesionales"

Obras de mejora para la pista deportiva de Canzana, en Laviana

Obras de mejora para la pista deportiva de Canzana, en Laviana

Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres

Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
Tracking Pixel Contents