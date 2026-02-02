Cauce del Nalón retoma su actividad con la presentación de la primera novela de Rafa Balbuena y las memorias de Pedro de Silva
El periodista avilesino y el expresidente del Principado estarán en la Casa de la Buelga de Ciaño los días 6 y 13 de febrero
La Asociación Cauce del Nalón arranca el mes de febrero con dos citas literarias en la Casa de la Buelga, en Ciaño, sede habitual de sus actividades.
Este viernes, 6 de febrero a las 19.30 horas, el periodista avilesino Rafa Balbuena presentará su primera novela, “Pídemelo todo menos seso”, definida como una "novela sobre la pasión sin cabeza". La obra utiliza un tono de humor sarcástico e irreverente para narrar las desventuras sentimentales de Alfonso Ruiz Talavera.
Balbuena, que se define a sí mismo como un superviviente de la "generación ALSA" por su empeño en quedarse en Asturias, presenta una historia llena de ironía e incorrección política. En el acto intervendrán la filóloga Belén Suárez Prieto y la presidenta de Cauce, Isabel Rivera.
Justo una semana después, el viernes 13 de febrero (19.30 horas), el protagonismo recaerá en el expresidente del Principado, Pedro de Silva. Presentará "Lo que queda a la espalda", un libro de memorias dialogadas con el periodista César Iglesias que recorre la trayectoria vital y política de uno de los protagonistas indispensables de las Transición en Asturias.
El volumen, que funciona como crónica de un tiempo y una actitud moral ante la vida, cuenta con una reflexión introductoria de Iglesias y ofrece abundantes episodios inéditos sobre la gobernanza del Principado y el panorama intelectual de las últimas cinco décadas. Para esta ocasión, De Silva estará acompañado por Melchor Fernández, exdirector de LA NUEVA ESPAÑA, y de nuevo por Isabel Rivera.
Ambos eventos cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y de LA NUEVA ESPAÑA.
