Clases a 13 grados, ventanas que se desprenden y niños con heridas por caídas en el patio: la amarga queja de las familias de los alumnos del Eulalia Álvarez de Langreo

Para sentir lo mismo que los niños del colegio Público Eulalia Álvarez Lorenzo, en La Felguera (Langreo), tan solo es preciso dejar mal cerradas las ventanas de casa durante estos días de invierno. Y dejarlas así día y noche. El frío se colará en las habitaciones y no habrá calefacción que lo soporte. Las ventanas del colegio tienen cincuenta años y sus propiedades de aislamiento térmico han desaparecido, denuncian las familias. Así, los 242 alumnos del centro, pero también los profesores, tienen que estar en clase a una temperatura de 13 grados. En los baños es aún peor, diez grados centígrados.

Ese frío que pasan sus hijos a diario ha calentado a las madres y padres del Eulalia Álvarez y este lunes convocaron una protesta a las puertas del centro para denunciar el mal estado en que se encuentra el colegio. Guiomar Ardura, secretaria de la AMPA, explica además que lo de la calefacción tiene su gracia. El colegio debería alimentarse de la geotermia del pozo Fondón. Se hizo la instalación pero nunca llegó a ponerse en marcha. Eso sí, esas obras, aseguran, destrozaron el patio de recreo de los alumnos de infantil. “Hay socavones y baches que obligaron a cerrar el patio porque ya han resultado heridos al menos tres niños que tuvieron que ir al ambulatorio con heridas importantes por caídas en ese patio”, apunta Ardura. Ahora los pequeños juegan con los alumnos de primaria, lo que no tranquiliza demasiado a los padres porque las formas de jugar son distintas.

Patio del colegio Eulalia Álvarez Lorenzo de La Felguera / LNE

Volviendo a la calefacción. Algunos profesores optaron por llevar a sus clases calefactores eléctricos, “pero en cuanto los enchufan peta la instalación eléctrica”. Tampoco es necesario recargarla mucho, con enchufar a la vez los 12 ordenadores del aula de informática, “saltan los plomos” y eso es algo “que en las últimas semanas ocurre casi a diario”, explican desde la AMPA.

Lo primero que piden los padres son más horas de calefacción para que al menos se mantenga un poco más el calor pese a las deficiencias en las ventanas. Por cierto, debido a su mal estado dos de esas ventanas se cayeron al patio en los últimos meses, “una de ellas cinco minutos después de que acabase el recreo”.

Los problemas no son nuevos. Los padres llevan tiempo denunciándolo y nadie les hace caso. El Ayuntamiento es responsable del mantenimiento del colegio y la consejería de Educación del Principado de las actuaciones que afectan a cuestiones estructurales, como puede ser la calefacción y el cambio de ventanas. “Nos da igual de quien sea la responsabilidad, queremos soluciones, los críos no pueden estar en clase a 13 grados”, enfatiza la secretaria de la AMPA.

Los padres aseguran que el centro no cumple con las mínimas medidas de seguridad exigidas a un colegio. No solo por la “confortabilidad” sino por deficiencias graves como que dos de las cuatro salidas del edificio “están inutilizadas”, denuncian.

La lista de desperfectos es tal que lo único que lo puede resumir es que “el colegio está abandonado, es un edificio que se cae a cachos”.

El Eulalia Álvarez Lorenzo es uno de los centros educativos históricos de La Felguera. “Siempre ha tenido muy buena fama pero su estado es tan malo que este año solo seis familias nuevas han matriculado a sus hijos”, lamenta Ardura.

Una centenar de personas se concentraron este lunes a las nueve de la mañana para denunciar la situación. No sería su la única protesta, avanzan.

Gloria García, diputada del PP, primera por la izquierda, en la concentración ante el colegio Eulalia Álvarez Lorenzo de La Felguera / LNE

En esa primera manifestación contaron con el apoyo del PP. Gloria García, diputada popular en la Junta General del Principado, ha criticado duramente el estado de "abandono" y las deficientes condiciones de mantenimiento que han llegado a que las condiciones en las que los alumnos están recibiendo clases “no son ni legales”. García ha calificado la situación de "inaceptable" y ha urgido a la Administración a intervenir antes de que ocurra una "desgracia".

Esa supuesta “ilegalidad” en las condiciones se concreta en temperaturas que apenas alcanzan los 13 grados en las aulas y los 10 grados en los baños. La diputada alertó, en este punto, sobre el grave deterioro de las ventanas, “que tienen más de 50 años y cuya falta de reposición ya ha provocado la caída de dos ventanales”.

"¿A qué están esperando, a que pase una desgracia? ¿Que caiga otra ventana encima de un niño o de un profesor?", cuestionó la parlamentaria, quien también señaló el mal estado de las puertas por falta de mantenimiento.

Desde el PP denuncian que las familias se encuentran "atrapadas" en un cruce de reproches entre el Ayuntamiento de Langreo y la Consejería de Educación. Para Gloria García, este escenario es la "eterna historia del Gobierno socialista de Asturias", al que acusa de “pasarse la pelota” de una administración a otra en lugar de solucionar los problemas.

"Los problemas no se solucionan quitándoselos de en medio. La educación tendría que ser la 'niña mimada' de un gobierno y, sin embargo, estos niños están siendo maltratados por una Consejería que no cumple sus obligaciones", afirmó García.

Exigencia de actuaciones inmediatas

Ante la "pasividad" institucional criticada también por el AMPA del centro, el PP ha exigido a la Consejería que se ponga "manos a la obra". La prioridad absoluta solicitada por la diputada es la sustitución integral de las ventanas del colegio para garantizar que, "como mínimo, los niños puedan ir a clase sin pasar frío".

Desde el PP de Langreo, su portavoz municipal, María Antonia García, también mostró su apoyo a los padres y pidió que el equipo de gobierno de Langreo (IU) organice un encuentro con los directores de los colegios públicos del concejo y los representantes de las Ampas para informar de la situación en la que están los centros y a quien corresponde hacerse cargo de las reparaciones necesarias, si al consistorio o al Principado.