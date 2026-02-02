Mieres se quita un marrón de encima: el concejo aumenta en una 85% la recogida de residuos orgánicos

El Ayuntamiento de Mieres instaló hace justo ahora un año un centenar de nuevos contenedores marrones de materia orgánica. Los repartió tanto por el casco urbano como por los distintos núcleos del concejo. Esa siembra ha empezado a dar frutos. Mieres presume ahora de ser el municipio asturiano que más ha incrementado este tipo de recogida selectiva, con un aumento del 85 por ciento, siempre según los datos que maneja la administración local.

El lector de contenedores. / A. Velasco

La mejora

Mieres ha incrementado en un 85 por ciento la recogida de residuos orgánicos, pasando de las 121 toneladas en 2024 a 225 en 2025. “Nos hemos convertido así en el concejo en el que más ha crecido el uso del contenedor marrón en términos relativos”, destacan los portavoces del gobierno local (IU). Además, los datos aportados por Cogersa a la concejalía de Medio Ambiente que dirige Teresa de la Fuente destacan que se cumple el porcentaje de impropios que marca la ley, “lo que demuestra que el importante esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento en los últimos años para promover la recogida de residuos orgánicos e informar del correcto uso del cubo marrón está dando sus frutos”.

“Estos datos son un éxito de toda la ciudadanía. Queremos agradecer a la población su apuesta por el reciclaje y la recogida selectiva y tenemos que seguir dando pasos para reducir residuos”, señaló Teresa de la Fuente. La edil destacó que el crecimiento progresivo de la recogida orgánica ha llevado al concejo a casi cuadruplicar los datos desde 2020.

La financiación

El Ayuntamiento ha apostado en los últimos años por promover la recogida selectiva y, concretamente, la recogida de la orgánica, poniendo en marcha sucesivamente distintas acciones cofinanciadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con Fondos Next Generation. Es el caso, por ejemplo, de la importante campaña informativa sobre el cubo marrón: “Ya no hay excusa, el marrón sí se usa” o del incremento del número de contenedores de orgánica, que se ha triplicado en el último año con un presupuesto de casi 200.000 euros. Además, en este momento se está llevando a cabo el cambio de llave a tarjeta electrónica para la apertura de estos contenedores, habiendo ya instalado el nuevo dispositivo de apertura en la mitad de los depósitos. De forma simultánea se está realizando la entrega de las nuevas tarjetas para seguir impulsando la recogida orgánica en el concejo.

“Estamos dando pasos importantes para impulsar en la recogida selectiva, para separar y reciclar más y en esta línea seguiremos trabajando para avanzar en sostenibilidad y cuidado del medio ambiente”, señaló la concejala del área, que incidió en la importancia de que cada hogar separe los residuos y de minimizar al máximo la bolsa negra de basura.