Mieres refuerza su transporte público con un nuevo autobús híbrido (con una inversión de 276.000 euros)

La Empresa Municipal de Transportes de Mieres (EMUTSA) ha dado un nuevo paso en la modernización de su flota con la adquisición de un autobús urbano híbrido diésel-eléctrico, una operación que cuenta con una inversión prevista de 276.000 euros, financiados íntegramente con cargo al presupuesto de la propia empresa municipal. El Consejo de Administración de Emutsa aprobó por unanimidad sacar a licitación la compra de este vehículo, que será seminuevo, en el marco de la apuesta por la tecnología y la sostenibilidad.

Apuesta por la sostenibilidad

La decisión de optar por un autobús híbrido no enchufable responde a criterios tanto económicos como medioambientales. Con el presupuesto disponible no sería posible adquirir un vehículo nuevo con esta tecnología, lo que obligaría a optar por un autobús diésel convencional. Por ello, Emutsa ha considerado que la compra de un vehículo híbrido seminuevo es la opción más adecuada para mantener el compromiso con la reducción de emisiones y la mejora de la eficiencia energética del servicio.

Una renovación histórica de la flota

"Esta nueva incorporación se suma a la mayor renovación de flota llevada a cabo por Emutsa en su historia reciente", destaca el gobierno local. En 2019, la empresa municipal adquirió cuatro nuevos autobuses y un microbús, con una inversión de 1,1 millones de euros. Posteriormente, en 2023, se incorporaron dos autobuses híbridos por un importe superior a los 744.000 euros. La inversión acumulada en renovación de flota en los últimos años roza los dos millones de euros, a los que se añaden los 276.000 euros previstos para este nuevo vehículo.

Más viajeros y recuperación tras la pandemia

El refuerzo del servicio llega además en un contexto de crecimiento del número de usuarios. Emutsa cerró el año 2025 con un total de 723.122 viajeros, lo que supone un incremento de casi 50.000 personas, un 7% más que en 2024. Estas cifras permiten además superar los registros de 2018 y 2019, los años previos a la pandemia, cuando se contabilizaron 712.828 y 700.044 viajeros, respectivamente.

Un servicio estratégico para el concejo

La concejala de Desarrollo Urbano Sostenible, Marta Jiménez, subrayó que el transporte público es un servicio “fundamental y estratégico desde el punto de vista de la cohesión territorial y de la movilidad sostenible”. En este sentido, destacó el compromiso municipal con Emutsa, que se refleja tanto en la compra de nuevos autobuses como en las acciones para fomentar y promocionar el uso de la empresa pública.

Tarifas congeladas y mejoras en el servicio

Jiménez recordó, además, que las tarifas llevan 14 años congeladas y destacó otras actuaciones como la mejora de la accesibilidad en las paradas o el refuerzo de servicios adaptados a las necesidades puntuales del territorio, como las líneas especiales a las piscinas de Paxío o Turón durante el verano.