El PP asegura que las mejoras en las estación de esquí de Fuentes de Invierno anunciadas por el Principado "no tienen base legal ni económica"

El anuncio de mejoras en la estación de esquí de Fuentes de Invierno, en Aller, hecho por el el Principado no convence al PP, que asegura que las actuaciones prometidas son solo eso, promesas , y no tienen "solidez jurídica o económica”.

Pedro de Rueda, a la derecha, junto a Nieves Díaz, concejala del PP en Aller y la también diputada popular Gloria García, a la izquierda, en Felechosa / LNE

El Principado acaba de sacar a información pública el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario del proyecto "Aprovechamiento integral y sostenible del dominio esquiable de la estación invernal de Fuentes de Invierno (Aller, Asturias)". Este trámite permitirá, en caso de aprobarse -hay 30 días para presentar alegaciones-, la ampliación de la estación, entre otras mejoras sustanciales. La declaración de impacto ambiental que se hizo al inaugurar la estación en 2007 ha lastrado desde entonces cualquier posibilidad de actuación o mejora en el complejo.

Niños en la Semana Blanca en Fuentes de Invierno la semana pasada / LNE

Las mejoras anunciadas

Entre los proyectos anunciados por la consejería de Cultura, Deportes y Política Llingüística, de la que dependen las estaciones de Fuentes de Invierno y Valgrande Pajares, está la ampliación del dominio esquiable de 8 a 16 kilómetros, siempre dentro de los actuales límites de la estación allerana; la construcción de un edificio de aseos y cafetería en la zona media, y la futura conexión física con la estación de San Isidro (León), una reivindicación histórica de los esquiadores. Se instalará además una balsa y un sistema de innivación artificial, y se prevé la construcción de un edificio que sirva de hangares para la maquinaria y los servicios de los trabajadores.

El PP no lo ve. El diputado popular Pedro de Rueda aseguró este lunes en Felechosa que “no hay proyecto, no hay planificación y no hay ni un solo documento en firme que respalde los anuncios que se lanzan sobre Fuentes de Invierno”. En este sentido, ha subrayado que “se promete mucho, pero no se concreta nada; todo es ‘posible’ porque detrás no hay ni dotación económica ni garantías legales firmes”. De Rueda ha estado acompañado de la edil y portavoz municipal del PP de Aller, Nieves Díaz

Esquiadores en Fuentes de Invierno / LNE

Sin encaje jurídico ni consignación económica

“El Gobierno del Principado ha convertido Fuentes de Invierno en un escenario de marketing político, donde se anuncian actuaciones que no tienen encaje jurídico conocido ni consignación económica clara, y que en muchos casos ni siquiera han sido tramitadas administrativamente”, ha denunciado el diputado popular. “Así no se gestiona una infraestructura pública; así se engaña a los asturianos”.

Pedro de Rueda ha señalado que "esta forma de actuar genera inseguridad, desconfianza y parálisis, tanto entre los trabajadores como entre los usuarios, clubes deportivos y empresarios de la zona". “Cuando los anuncios no se sostienen ni legal ni presupuestariamente, lo único que se consigue es frustración y descrédito institucional”, ha afirmado.

Asimismo, ha acusado al Gobierno regional de "confundir deliberadamente la comunicación política con la gestión real", anunciando supuestas mejoras o inversiones que “o bien no existen, o bien quedan atrapadas en un limbo del que nunca salen”. “Fuentes de Invierno no necesita más ruedas de prensa ni dioramas fantasiosos; necesita decisiones serias, expedientes completos y dinero encima de la mesa”, ha recalcado.

Por último, el dirigente del PP ha exigido al Ejecutivo autonómico “que deje de utilizar Fuentes de Invierno como atrezzo político y aclare de una vez qué actuaciones están realmente aprobadas, con qué cobertura legal, con qué financiación y en qué plazos ciertos. Asturias no puede seguir soportando una política de nieve basada en el humo, el titular y la ocurrencia”, ha concluido.