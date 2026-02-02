Títeres y humor para toda la familia este domingo en el Vital Aza de Pola de Lena
La compañía Galitoon presenta "The Show Moscón" dentro del programa Dinamiz-ARTj, con entrada gratuita.
El Teatro Vital Aza de La Pola, en Lena, acogerá el próximo domingo 8 de febrero, a las 18.00 horas, el espectáculo familiar "The Show Moscón", a cargo de la Compañía Galitoon. La actuación se enmarca en la tercera edición del programa Dinamiz-ARTj, una de las líneas de trabajo de la Red Cultural del Instituto para la Transición Justa, orientada a generar oferta cultural en los territorios en transición.
Entrada gratuita
La entrada será gratuita hasta completar aforo. La obra, considerada una de las propuestas de títeres más divertidas del panorama nacional, se presenta como un circo de varietés conducido por un moscón, con un original universo visual y un ritmo pensado para todos los públicos.
Larga trayectoria
Con casi quince años de trayectoria, Galitoon ha desarrollado un lenguaje propio que combina distintas técnicas de manipulación y escuelas de títeres, dando lugar a un espectáculo dinámico y visualmente muy atractivo. "The Show Moscón" nace como un homenaje al arte titiritero y propone un recorrido por diferentes estilos y personajes, todo ello desde un gran armario escénico que, al abrirse, va revelando sorprendentes números y situaciones. La propuesta está especialmente pensada para el público familiar, fomentando la participación, la imaginación y el disfrute compartido.
