Tomé aplaude la sentencia que tumbó los permisos ambientales para transformar la térmica de La Pereda, en Mieres: "La quema de residuos no es una opción"

"No se puede autorizar una actividad de este impacto sin conocer con precisión qué se va a quemar", indicó la diputada regional

Instalaciones de la térmica de La Pereda.

Instalaciones de la térmica de La Pereda. / Luisma Murias

Miguel Ángel Gutiérrez

Mieres

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, valoró "positivamente" la sentencia del Tribunal de Justicia de Asturias (TSJA), sobre la transformación de la central térmica de La Pereda. "Es una buena noticia para Asturies y para el interés general. Esperamos que se acate esta sentencia y que Hunosa no opte por alargar un proceso judicial de forma innecesaria".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

La sentencia del TSJA (contra la que cabría recurso de casación) estima el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto por la Coordinadora Ecoloxista y anula la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que permitían a Hunosa transformar la central térmica de La Pereda pasando a utilizar biomasa y combustible sólido recuperado (CSR).

Tomé señaló que "desde Somos Asturies, hemos respaldado siempre" a los vecinos y también a las entidades ecologistas, para que "este proyecto no saliera adelante". "Lo repetimos una y otra vez, mientras otras fuerzas políticas intentaban distraer a la ciudadanía; la quema de residuos no es una opción, le pongan el nombre que le pongan. Ahora, este fallo judicial nos da la razón, la quema de residuos no es una opción".

Garantías

"El proyecto impulsado por Hunosa", prosiguió Tomé, "no ofrecía garantías suficientes, ni desde el punto de vista de la salud pública y ambiental ni desde la transparencia administrativa". Y añadió: "No se puede autorizar una actividad de este impacto sin conocer con precisión qué se va a quemar, qué emisiones va a generar y qué consecuencias va a tener para la salud y el territorio".

La parlamentaria regional aseguró que "esperamos que la hullera estatal no recurra, porque esto solo será una pérdida de recursos y de tiempo para el conjunto de la ciudadanía asturiana". Tomé expuso que Asturias "necesita un modelo de transición ecológica real, basado en la reducción de residuos, el reciclaje y la protección del entorno" y defendió la importancia de "garantizar la participación ciudadana" en proyectos "de calado", como el de La Pereda.

Hunosa aseguró el pasado viernes que está "analizando la sentencia" que ha tumbado los permisos ambientales para la transformación de la térmica de La Pereda, la "columna vertebral del Plan de Empresa" de la compañía, indicaron.

