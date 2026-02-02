Tres heridos en Langreo tras salirse de la carretera con su coche en una rotonda

Tres personas, dos mujeres y un varón, han resultado heridos tras sufrir una salida de vía con un turismo en la rotonda de la AS-117 con la AS-I en Riaño, Langreo. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) hasta el lugar acudieron la UVI Móvil y la ambulancia de soporte vital básico de la zona y trasladaron a los tres afectados al Hospital Valle del Nalón.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 00:50 horas de hoy. En la llamada se indicó que se había producido la salida de vía de un turismo y sus ocupantes no salían del mismo. De inmediato se movilizó a seis efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de San Martín del Rey Aurelio, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.

El lugar del accidente. / SEPA

Cuando llegaron al lugar, dos de los ocupantes del vehículo ya estaban fuera del mismo. Los bomberos procedieron a asegurar el vehículo y excarcelar a una persona, un varón, que permanecía en el automóvil. Tras finalizar la intervención, la dotación regresó a base, llegando a las 2:15 horas.