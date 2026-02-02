Tres heridos en Langreo tras salirse de la carretera con su coche en una rotonda
Los ocupantes del turismo siniestrado, dos mujeres y un varón, no pudieron salir del vehículo por sus propios medios
A. R.
Tres personas, dos mujeres y un varón, han resultado heridos tras sufrir una salida de vía con un turismo en la rotonda de la AS-117 con la AS-I en Riaño, Langreo. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) hasta el lugar acudieron la UVI Móvil y la ambulancia de soporte vital básico de la zona y trasladaron a los tres afectados al Hospital Valle del Nalón.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 00:50 horas de hoy. En la llamada se indicó que se había producido la salida de vía de un turismo y sus ocupantes no salían del mismo. De inmediato se movilizó a seis efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de San Martín del Rey Aurelio, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.
Cuando llegaron al lugar, dos de los ocupantes del vehículo ya estaban fuera del mismo. Los bomberos procedieron a asegurar el vehículo y excarcelar a una persona, un varón, que permanecía en el automóvil. Tras finalizar la intervención, la dotación regresó a base, llegando a las 2:15 horas.
- Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio
- El silencio después del último café: el pueblo que se queda sin bares tras llegar a tener más de 20 y hasta un cine
- La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí
- El brote de sarna del Hospital Valle del Nalón se extiende: alertan del cierre de dos quirófanos y de contagios de pacientes
- El Principado tiene ya listo el informe de alternativas para duplicar el Corredor del Nalón y los trabajos empezarán este año
- Milagro en Laviana: caen con su coche por un terraplén de más de 10 metros y resultan ilesos, 'salieron por su propio pie