Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Tres heridos en Langreo tras salirse de la carretera con su coche en una rotonda

Los ocupantes del turismo siniestrado, dos mujeres y un varón, no pudieron salir del vehículo por sus propios medios

Un momenot de la intercención.

Un momenot de la intercención. / SEPA

A. R.

Tres personas, dos mujeres y un varón, han resultado heridos tras sufrir una salida de vía con un turismo en la rotonda de la AS-117 con la AS-I en Riaño, Langreo. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) hasta el lugar acudieron la UVI Móvil y la ambulancia de soporte vital básico de la zona y trasladaron a los tres afectados al Hospital Valle del Nalón.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 00:50 horas de hoy. En la llamada se indicó que se había producido la salida de vía de un turismo y sus ocupantes no salían del mismo. De inmediato se movilizó a seis efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de San Martín del Rey Aurelio, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.

Noticias relacionadas

El lugar del accidente.

El lugar del accidente. / SEPA

Cuando llegaron al lugar, dos de los ocupantes del vehículo ya estaban fuera del mismo. Los bomberos procedieron a asegurar el vehículo y excarcelar a una persona, un varón, que permanecía en el automóvil. Tras finalizar la intervención, la dotación regresó a base, llegando a las 2:15 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
  2. Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
  3. Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio
  4. El silencio después del último café: el pueblo que se queda sin bares tras llegar a tener más de 20 y hasta un cine
  5. La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí
  6. El brote de sarna del Hospital Valle del Nalón se extiende: alertan del cierre de dos quirófanos y de contagios de pacientes
  7. El Principado tiene ya listo el informe de alternativas para duplicar el Corredor del Nalón y los trabajos empezarán este año
  8. Milagro en Laviana: caen con su coche por un terraplén de más de 10 metros y resultan ilesos, 'salieron por su propio pie

Tres heridos en Langreo tras salirse de la carretera con su coche en una rotonda

Tres heridos en Langreo tras salirse de la carretera con su coche en una rotonda

Langreo Centro, el barrio que emergió del declive industrial: los vecinos detallan las claves de su tirón residencial (y las cosas que deben mejorar)

Langreo Centro, el barrio que emergió del declive industrial: los vecinos detallan las claves de su tirón residencial (y las cosas que deben mejorar)

Un árbol se viene abajo en el área recreativa de El carbayón

Debatir sin trampas

La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: "Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia"

La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: "Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia"

Tienen una discapacidad del 78% y piden una parada de bus escolar más cerca de su casa: el Defensor del Pueblo tramita la reclamación de dos niñas de Langreo

La cineasta Amparo Climent recibe el Premio Espacio Cultural 19 10 de Mieres por su trayectoria artística y su "firme compromiso social y humanitario"

La cineasta Amparo Climent recibe el Premio Espacio Cultural 19 10 de Mieres por su trayectoria artística y su "firme compromiso social y humanitario"

IU lleva a la Junta la implantación en Mieres del ciclo superior de FP de Emergencias: "Es una titulación con importantes salidas profesionales"

Tracking Pixel Contents