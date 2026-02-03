El camino de la Mayada del Moyón, en Sobrescobio, será renovado por completo con una inversión de 170.000 euros
El Principado sacará a licitación en los próximos meses el proyecto de obra
El camino de la Mayada del Moyón, en Sobrescobio, está en muy malas condiciones y por eso el Ayuntamiento hace tiempo que reclama al Principado una actuación integral. De esa cuestión volvieron a hablar este martes en Oviedo el alcalde coyán, Marcelino Martínez, y el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos. No hay fechas concretas pero el consejero se ha comprometido a sacar la obra a licitación en los próximos meses. Eso supondrá que la reforma que reclama el consistorio esté concluida entre este año y el próximo.
“Es un camino que está en muy mal estado, en muy malas condiciones”, explicó el alcalde de Sobrescobio. La necesidad de repararlo se debe a que en esa zona de montaña, en el límite de los concejos de Sobrescobio y Caso, en pleno parque natural de Redes, “hay carga ganadera y algunas cabañas”. Llegar hasta la mayada se hace en la actualidad complicado debido a las malas condiciones del camino.
Presupuesto
El presupuesto de la obra es de 170.000 euros y el plazo de ejecución de dos meses, aunque todo depende de cuándo se acometan los trabajos y de las condiciones meteorológicas del momento ya que se trata de una zona de montaña.
