El camino de la Mayada del Moyón, en Sobrescobio, será renovado por completo con una inversión de 170.000 euros

El Principado sacará a licitación en los próximos meses el proyecto de obra

Ayuntamiento de Sobrescobio, en Rioseco

Ayuntamiento de Sobrescobio, en Rioseco / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Rioseco (Sobrescobio)

El camino de la Mayada del Moyón, en Sobrescobio, está en muy malas condiciones y por eso el Ayuntamiento hace tiempo que reclama al Principado una actuación integral. De esa cuestión volvieron a hablar este martes en Oviedo el alcalde coyán, Marcelino Martínez, y el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos. No hay fechas concretas pero el consejero se ha comprometido a sacar la obra a licitación en los próximos meses. Eso supondrá que la reforma que reclama el consistorio esté concluida entre este año y el próximo.

“Es un camino que está en muy mal estado, en muy malas condiciones”, explicó el alcalde de Sobrescobio. La necesidad de repararlo se debe a que en esa zona de montaña, en el límite de los concejos de Sobrescobio y Caso, en pleno parque natural de Redes, “hay carga ganadera y algunas cabañas”. Llegar hasta la mayada se hace en la actualidad complicado debido a las malas condiciones del camino.

Presupuesto

El presupuesto de la obra es de 170.000 euros y el plazo de ejecución de dos meses, aunque todo depende de cuándo se acometan los trabajos y de las condiciones meteorológicas del momento ya que se trata de una zona de montaña.

