El camino de la Mayada del Moyón, en Sobrescobio, será renovado por completo con una inversión de 170.000 euros

El camino de la Mayada del Moyón, en Sobrescobio, está en muy malas condiciones y por eso el Ayuntamiento hace tiempo que reclama al Principado una actuación integral. De esa cuestión volvieron a hablar este martes en Oviedo el alcalde coyán, Marcelino Martínez, y el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos. No hay fechas concretas pero el consejero se ha comprometido a sacar la obra a licitación en los próximos meses. Eso supondrá que la reforma que reclama el consistorio esté concluida entre este año y el próximo.

“Es un camino que está en muy mal estado, en muy malas condiciones”, explicó el alcalde de Sobrescobio. La necesidad de repararlo se debe a que en esa zona de montaña, en el límite de los concejos de Sobrescobio y Caso, en pleno parque natural de Redes, “hay carga ganadera y algunas cabañas”. Llegar hasta la mayada se hace en la actualidad complicado debido a las malas condiciones del camino.

Noticias relacionadas

Presupuesto

El presupuesto de la obra es de 170.000 euros y el plazo de ejecución de dos meses, aunque todo depende de cuándo se acometan los trabajos y de las condiciones meteorológicas del momento ya que se trata de una zona de montaña.