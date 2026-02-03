CC OO carga contra el Principado por la "falta de rigor" en el permiso de la térmica de La Pereda
El sindicato apremia a Hunosa a corregir las anomalías constatadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en la tramitación ambiental de la planta
Es un mazazo para el proyecto más importante para el futuro de Hunosa y de las comarcas mineras. Así ve la sección sindical de CC OO el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que tumba la autorización ambiental para la transformación de la térmica de La Pereda en una central de biomasa. El sindicato exige a la empresa y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), su accionista universal, un compromiso firme para corregir las deficiencias detectadas por el tribunal en el proyecto y plazos urgentes. "La transición energética no es justa si se hace a espaldas de los territorios. Un territorio sin industria puede tener prados muy verdes, pero acabará sin gente que pueda vivir en ellos".
CC OO también denuncia lo que consideran una muestra alarmante de la "falta de rigor" de la Consejería de Transición Ecológica del Principado, que concedió las autorizaciones que ahora anula el TSJA. "No es la primera vez que ocurre y no puede considerarse normal", denuncian CC OO, recordando que el TSJA ya anuló hace meses el permiso para el vertedero de Lada. El sindicato pone el foco en la Administración autonómica, responsable de tramitar unos expedientes que los tribunales han tumbado por defectos jurídicos y técnicos. "Es difícil de entender que un proyecto de esta envergadura sea anulado ahora; los trabajadores no pueden pagar las consecuencias de los errores de los despachos", subrayan.
La central sindical ha querido marcar distancias con el debate sobre la quema de combustible sólido recuperado (CSR), origen de la polémica. "No estamos a favor del CSR por convicción ideológica, estamos a favor de que La Pereda tenga futuro y de que las Cuencas no vuelvan a quedarse tiradas", aclaran. En este sentido, exigen el máximo rigor ambiental y el cumplimiento de las normas de seguridad, pero rechazan que se bloquee la instalación "por sesgo ideológico".
El sindicato ha cargado con quienes han celebrado el fallo judicial. "Nos produce indignación que algunos se limiten al aplauso. Aplaudir una sentencia no es política industrial ni social si no se acompaña de alternativas", critican.
Un proyecto tractor
Desde CC OO subrayan que la transformación a biomasa de la térmica de Mieres es "el proyecto más importante para el futuro de Hunosa". No solo por el mantenimiento del empleo directo, sino por su capacidad para generar unos 200 puestos de trabajo vinculados al sector forestal en la región.
La sentencia del TSJA (contra la que cabe recurso de casación) estima el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto por la Coordinadora Ecoloxista, con el impulso del Conceyu contra la incineración, y anula la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que permitían a Hunosa transformar la central térmica de La Pereda pasando a utilizar biomasa y combustible sólido recuperado (CSR).
