La cifra de turistas crece en Mieres (y un 11% de ellos son extranjeros): esta es la procedencia de los visitantes que llegan al concejo

El turismo apunta al alza en Mieres y consolida una tendencia de crecimiento que se refleja tanto en la actividad diaria del concejo como en los datos oficiales. El servicio municipal de información turística atendió durante el año 2025 a un total de 1.377 visitantes, lo que supone un incremento del 17% respecto al ejercicio anterior, confirmando el mayor interés por el patrimonio, la historia, la naturaleza y la oferta cultural del municipio.

Las cifras que ha hecho públicas el Ayuntamiento ponen de manifiesto el predominio del turismo nacional, que representó el 64% del total de personas atendidas en la oficina de turismo. A este segmento le siguió el turismo interior, con un 25%, mientras que el turismo internacional alcanzó el 11% restante, una proporción que también muestra una evolución positiva en comparación con años anteriores.

El origen de los visitantes

Por comunidades de procedencia, Madrid se consolida como el principal mercado emisor, con el 27% del total de visitantes, seguido de Cataluña y la Comunidad Valenciana, dos territorios que también aportan un flujo significativo de turistas. Estos datos confirman el creciente atractivo de Mieres para viajeros procedentes de grandes núcleos urbanos, que encuentran en el concejo una combinación de naturaleza, patrimonio industrial y oferta cultural diferenciada.

En el ámbito internacional, Francia se sitúa como el principal país emisor, con el 26% de los visitantes extranjeros, seguido del resto de Europa, que concentra el 40%. Además, destaca la presencia de turistas procedentes de países hispanoamericanos, que suponen el 14% de las visitas internacionales, “un dato que refuerza el carácter diverso y cada vez más plural del turismo en el concejo”, según subraya el gobierno local.

Oferta atractiva

“El crecimiento turístico se enmarca en la estrategia del gobierno local para posicionar Mieres como un destino con identidad propia”, señala el concejal de Turismo, Álvaro González. El edil destaca que el concejo “tiene mucho que ofrecer”, subrayando el valor de su entorno natural, su gastronomía y su patrimonio histórico e industrial. “Tenemos una naturaleza que sorprende, una gastronomía que es un lujo y un patrimonio que es la huella de nuestro pasado y está cargado de futuro”, afirmó.

Entre las iniciativas impulsadas en los últimos meses, González recordó la puesta en marcha de la primera campaña de promoción turística de Mieres, así como proyectos innovadores como el Reto Territorio Minero, la apuesta por el Pozu Santa Bárbara como centro de experiencias artísticas o Bocamina, en el ámbito gastronómico. “Estas acciones forman parte de una estrategia basada en tres grandes ejes: deporte y naturaleza, cultura y patrimonio, y gastronomía”.

Innovación y singularidad

“El denominador común de todo este trabajo es la innovación y la voluntad de ofrecer propuestas singulares que diferencien a Mieres como destino”, defiende el edil. En este sentido, González asegura que el aumento de visitantes es una muestra de que la línea de trabajo está dando resultados. “Mieres es un lugar con enormes oportunidades y queremos aprovecharlas todas. El trabajo que se está realizando está dando sus frutos y en esta línea seguiremos avanzando”, concluyó.