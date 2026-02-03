Un colegio en busca de arreglo: Principado y Ayuntamiento de Langreo se reunirán para determinar a quién compete la reparación del Eulalia Álvarez, con aulas a trece grados

Ayuntamiento y Principado tendrán que dirimir quién tiene las competencias para solucionar las graves deficiencias del colegio público Eulalia Álvarez Lorenzo de La Felguera, en Langreo, que llevó a la asociación de madres y padres (Ampa) a convocar una concentración este lunes ante las puertas del centro. Las familias denuncian que “el colegio está abandonado, es un edificio que se cae a cachos”.

La consejería de Educación convocará en los próximos días una reunión con el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, “para hablar de las necesidades de este colegio”. Fuentes del departamento que dirige Eva Ledo, explicaron un día después de la manifestación de un centenar de personas, que se citará de nuevo al alcalde “ya hubo un encuentro a finales de diciembre”, para “determinar si se trata de obras de mantenimiento cuya ejecución correspondería al Ayuntamiento, o de inversiones, que dependerían del Principado”.

Aulas a 13 grados

Precisamente este aspecto es uno de los más criticados por las familias que ven como “se pasan la pelota de uno a otro” mientras los alumnos pasan frío en unas aulas donde la temperatura ronda los 13 grados centígrados.

Educación y Ayuntamiento tratarán de delimitar quién debe ejecutar las mejoras que reclaman los padres y así buscar una solución a unos problemas que se arrastran desde hace años.

El debate de competencias en materia de centros educativos, con responsabilidades compartidas entre las dos administraciones, lastra, en opinión de los padres, unas actuaciones necesarias para que los niños puedan acudir a clase con garantías.

No es la primera vez que las familias denuncian los problemas del colegio. Ya han mantenido encuentros con el Ayuntamiento pero no se les ha dado una solución.

Ventanas que no cierran bien y se desprenden

La principal queja de la reivindicación de este lunes es el frío. Las ventanas del colegio están tan deterioradas que un cumplen su función de aislamiento térmico. El aire se cuela por las rendijas de unos ventanales que tienen décadas de antigüedad y que han dejado de ser eficientes. El deterioro es tal que dos de esas ventanas se desplomaron sobre el patio del colegio, afortunadamente cuando no había nadie. Como medida inmediata los padres reclaman más horas de calefacción para que las aulas puedan coger una temperatura adecuada aunque su demanda es que se cambien las ventanas de manera definitiva, una reforma estructural que sería competencia del Principado.

Participantes en la movilización. / LNE

Además de los problemas con las ventanas y el frío, los padres denuncian que el patio de infantil se ha tenido que cerrar por los socavones provocados por las obras de conexión del edificio a la red de geotermia del pozo Fondón. El mal estado del pavimento provocó caídas de niños que sufrieron heridas. Para evitar daños mayores ahora los más pequeños comparten espacio de recreo que los alumnos de Primaria, algo que también preocupa a las familias.

Los padres no quieren saber nada de competencias, quieren soluciones a unos problemas que están marcando un año más el periodo escolar. Reclaman tanto al Principado como al Ayuntamiento de Langreo que alcancen acuerdos y que se pongan manos a las obras.

La protesta del pasado lunes. / LNE

La Ampa obtuvo este lunes el respaldo del PP. La diputada popular en la Junta General del Principado, Gloria García, acudió a la concentración para acusar a Principado y Ayuntamiento “pasarse la pelota” de una administración a otra en lugar de solucionar los problemas.