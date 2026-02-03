Las Cuencas tienen un nuevo millonario: un acertante se lleva un premio de un millón de euros en el sorteo de Euromillones
El boleto agraciado fue vendido en la administración de loterías del centro comercial Caudalia
S. C.
La suerte visita las Cuencas y en concreto la del Caudal. El sorteo de Euromillones de este martes ha dejado un premio de un millón de euros, precisamente en el sorteo denominado EL MILLÓN, para un acertante en Mieres. El boleto ganador fue vendido en la administración de loterías número 6, situada en el centro comercial Caudalia.
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones de este martes 3 de febrero de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 27, 28, 37, 34 y 26. y las estrellas 4 y 9. El código de El Millón ha sido el XPH70542.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
