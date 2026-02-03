Mieres encaja las piezas para recuperar los pastos de Pinos y evitar que más de mil vacas se queden este verano en casa: "Somos optimistas"

Las 75 ganaderías de Mieres vinculadas al Puerto Pinos y el Ayuntamiento mierense ya tienen una estrategia marcada para que el enorme rebaño de más de mil reses que moviliza el grupo pueda regresar este verano al puerto leonés, como viene haciendo la cabaña local desde que hace un siglo el Consistorio adquiriera estos terrenos en suelo leonés. Tras el obligado cierre de los pastos de la pasada campaña por mandato judicial, en Mieres creen haber encontrado la fórmula que permita sortear el conflicto de competencias territoriales que desencadenó que en 2025 las ganaderías no pudieran acceder a Pinos.

Sin dar pistas

Ayuntamiento y ganaderos están llevando las gestiones con el mayor sigilo posible, con el objetivo de evitar que las juntas vecinales de Babia puedan torpedear una propuesta que en breve pondrán sobre la mesa para retomar el aprovechamiento ganadero de Pinos. “Somos optimistas y estamos confiados en que este verano los animales puedan regresar al puerto”, destaca David Pérez Naya, portavoz de los ganaderos mierenses.

El plan en el que trabajan incluye la posibilidad de utilizar tanto el propio Puerto Pinos como el monte anexo de Los Hidalgos, que ya fue alquilado el año pasado como solución transitoria para evitar el colapso del sector. De cara al verano que se aproxima, los ganaderos de Mieres no contemplan otro escenario que no sea el regreso a Pinos. “De no ser así, la situación sería insostenible y tendríamos que tomar otro tipo de medidas, ya que estaríamos hablando de que muchas ganaderías correrían serio peligro de desaparecer”, advierte Pérez Naya.

Una compra centenaria

Pinos, el estratégico puerto ganadero que el Ayuntamiento de Mieres adquirió en agosto de 1926 para dar cobijo en verano a su cabaña ganadera, se ha convertido en las últimas décadas en un permanente foco de conflicto entre vecinos leoneses y asturianos. Las desavenencias por los derechos de uso se intensificaron en 2012, cuando Babia solicitó la expropiación del monte y Mieres planteó su anexión territorial a Asturias. Los gobiernos regionales de ambos territorios rechazaron entonces los planteamientos más radicales y apelaron al entendimiento como única vía posible.

Sin embargo, lejos de apaciguarse, la disputa se ha ido agravando con el paso de los años. La pasada campaña volvió a demostrar hasta qué punto el conflicto sigue muy vivo, con un nuevo choque judicial que paralizó los permisos que permitían a los ganaderos de Mieres tramitar en León las tradicionales “guías” de acceso a los pastos altos de Pinos.

El mandato judicial impide actualmente al Ayuntamiento de Mieres seguir gestionando esas autorizaciones, lo que colocó al sector ganadero al borde del colapso la pasada primavera. Como respuesta, una junta ganadera surgida de forma espontánea logró articular una solución de emergencia. Unas 75 ganaderías —todas las principales del concejo— se desplazaron a León movilizando más de un millar de reses, gracias al alquiler del monte anexo de Los Hidalgos, donde pudieron pastar los animales durante el verano.

Grave crisis

Esa solución evitó el hundimiento inmediato del sector, pero no detuvo la denominada “guerra de pastos”. Durante los meses estivales se sucedieron las denuncias cruzadas entre ganaderos leoneses y asturianos. Veintidós ganaderos de Mieres fueron sancionados por presunto “abandono” de reses, con multas que en algunos casos superan los 8.000 euros. “Hay compañeros que tienen que afrontar sanciones muy elevadas. Es un abuso”, denuncia el portavoz de los ganaderos mierenses. El frente mierense sostiene que fueron ganaderos de Babia quieres propiciaron el paso de reses asturiana a Pinos, rompiendo las alambradas que previamente habían puesto los productores asturianos para evitar precisamente que eso ocurriera.

Desde la Junta de Castilla y León se atribuyen las sanciones a la falta de vigilancia sobre animales identificados en Pinos sin autorización. Por su parte, los ganaderos asturianos sostienen que hubo maniobras para provocar esas infracciones, incluyendo la citada rotura de cierres para facilitar que el ganado cruzara a zonas no permitidas. También denunciaron ante la Guardia Civil la presencia de caballos leoneses en el monte alquilado de Los Hidalgos.

Según los datos manejados por el colectivo, el importe total de las sanciones pendientes supera los 30.000 euros, que ya han sido recurridos, aunque los afectados reconocen que será difícil evitarlos.

En este contexto de máxima tensión, el nuevo plan que ahora empieza a tomar forma pretende abrir una vía que permita el regreso legal del ganado a Pinos este mismo verano, evitando repetir el escenario de conflicto del año pasado. Tanto el Ayuntamiento como los ganaderos insisten en que el Consistorio es el legítimo propietario del puerto, tal y como reconocen diversas sentencias, aunque sigue vigente la prohibición judicial de otorgar licencias de pasto.

Los ganaderos reclaman además un mayor respaldo institucional y una mediación política que facilite una solución estable y dialogada. Mientras tanto, confían en que las gestiones que se están llevando a cabo fructifiquen. “No podemos permitirnos otro verano como el pasado. Para muchas explotaciones, volver a Pinos no es una opción, es una necesidad”, concluye Pérez Naya.