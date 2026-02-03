El Principado defiende las "inversiones históricas" realizadas en Pajares y afirma que las averías son propias de una estación con "décadas de antigüedad"

La gestión de las estaciones invernales asturianas volvió este martes al centro del debate parlamentario en la Junta General del Principado. El diputado del grupo parlamentario Vox, Javier Jové Sandoval, interpeló al Consejo de Gobierno por la situación de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, denunciando lo que calificó como una “gestión desastrosa” que está provocando “una grave pérdida de actividad económica y un profundo malestar entre usuarios, trabajadores y sectores vinculados al turismo de nieve”.

Durante su intervención, Jové cargó con dureza contra la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, que dirige Vanesa Gutiérrez, a la que acusó de permitir que “una estación con condiciones de nieve favorables permanezca prácticamente cerrada”. El diputado subrayó que, pese a contar con más de 60 centímetros de nieve, Valgrande-Pajares solo tenía abierto un porcentaje mínimo de su dominio esquiable.En concreto, Valgrande tenía ayer operativas dos de sus 38 pistas, con solo cien metros de superficie esquiable debido al fuerte viento.

Cierre de pistas

“El mérito es abrir el 0,4% de una estación de 22,5 kilómetros esquiables”, ironizó Jové, quien detalló que únicamente dos de los siete remontes de la estación funcionan con normalidad. Según explicó, varias instalaciones clave —como telesquís y cintas de debutantes— permanecen averiadas y, en algunos casos, “sin previsión de reapertura esta temporada, pese a haber superado pruebas técnicas”.

El diputado de Vox también denunció fallos en los cañones de nieve, la falta de funcionamiento de anemómetros y los problemas recurrentes tanto en el telesilla como en la telecabina. A su juicio, esta situación está provocando frecuentes retrasos en la apertura de la estación y decisiones que considera injustificadas para mantener cerradas las instalaciones.

Jové puso el acento en las consecuencias económicas y sociales de esta situación. Aseguró que más de mil niños de la Semana Blanca se han visto afectados, así como miles de esquiadores, hosteleros, tiendas, empresas de alquiler de material, albergues y hoteles. También señaló que estaciones vecinas, como San Isidro, se están beneficiando del cierre parcial de Pajares, al recibir a los esquiadores que no pueden esquiar en Asturias.

Petición de cese

En este contexto, el diputado reclamó el cese de la directora general de Deportes, una petición que, según recordó, ya había sido planteada previamente por la Mesa de la Nieve, órgano que agrupa a clubes de esquí, movimiento vecinal, asociaciones de hosteleros (Asturcentral) y concesionarios de la estación. Jové acusó al Gobierno de incumplir compromisos de inversión y de no ejecutar partidas presupuestarias destinadas a Pajares.

Por su parte, la consejera Vanesa Gutiérrez evitó entrar de lleno en los problemas concretos de averías, cañones de nieve o retrasos en la apertura, y centró su respuesta en destacar el compromiso del Principado con una “modernización histórica” de Valgrande-Pajares y en defender la gestión del Ejecutivo autonómico.

Transformación

Gutiérrez subrayó que tanto Pajares como Fuentes de Invierno “son estaciones públicas con trayectorias y necesidades distintas, y que ambas están inmersas en procesos de transformación profunda”. En su intervención, criticó lo que calificó como una campaña de “desprestigio” contra las instalaciones y alertó del daño reputacional que, a su juicio, sufre especialmente Pajares.

La consejera defendió que el Gobierno ha cumplido con hitos relevantes, como la apertura en verano, la contratación de empresas de responsabilidad técnica y la superación de pruebas de carga de los remontes. También aportó datos económicos para rebatir la visión negativa de Vox, asegurando que la venta de forfaits y abonos en la temporada 2024-2025, incluyendo el verano, ha sido superior a la temporada anterior, con un incremento de ingresos del 17%, unos 83.000 euros más. Cabe recordar aquí que la pasada campaña estuvo marcada por la falta de nieve.

En materia de inversiones, Gutiérrez destacó que Valgrande-Pajares cuenta con cerca de 20 millones de euros en inversiones extraordinarias, dentro de un proyecto iniciado en 2020. Recordó la instalación de la telecabina, financiada con cerca de 10 millones de euros, y anunció nuevas fases que incluirán actuaciones complementarias, como proyectos para iluminación de pistas y otras mejoras.

Fuentes de Invierno

Respecto a Fuentes de Invierno, la consejera señaló como prioritaria la conexión eléctrica, fruto de un acuerdo con la Diputación de León, y explicó que cualquier desarrollo futuro, incluida una posible unión con San Isidro, depende de la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un trámite que, según indicó, ya está en proceso.

Gutiérrez también quiso mostrar su respaldo a la plantilla de trabajadores de la estación de Pajares, defendiendo su profesionalidad y criticando los ataques que, según afirmó, dañan su imagen. Recalcó que las averías “forman parte del funcionamiento de infraestructuras con décadas de antigüedad y que lo relevante es la diligencia en su reparación”.

El enfrentamiento entre Vox y el Gobierno autonómico pone de relieve la creciente tensión en torno a la gestión de las estaciones invernales, consideradas estratégicas para el turismo de montaña y la economía de Aller y Lena. Mientras el Ejecutivo insiste en el esfuerzo inversor y en la modernización a medio y largo plazo, los críticos denuncian una situación de colapso operativo que, aseguran, está teniendo ya un impacto directo en la temporada y en el tejido empresarial vinculado a la nieve.