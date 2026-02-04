El Alcalde reclama al consejero de Movilidad la mejora de la conexión de autobús de Mieres con Langreo, Avilés y Gijón
Fue en un encuentro en el que se abordaron algunas de las actuaciones previstas en materia de saneamientos, abastecimientos y carreteras en el concejo
El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, ha reclamado hoy al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, la "mejora de las conexiones de transporte por carretera" entre el concejo y Langreo, Avilés y Gijón. "Un tema que el Ayuntamiento lleva reclamando desde hace tiempo en el marco de la promoción del transporte público y la movilidad y de dar respuesta a una demanda existente teniendo en cuenta que Mieres es el sexto concejo de Asturias y está prácticamente desconectado por autobús con la otra cuenca, con los principales polígonos industriales y con dos de las principales ciudades de la comunidad", señaló el gobierno local.
Esta petición se puso encima de la mesa en una reunión mantenida entre Álvarez y Calvo en la sede de la Consejería en la que estuvieron también presentes el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, y el concejal de Mantenimiento y Medio Rural, Luis Ángel Vázquez Maseda. "Fue un encuentro cordial en el que se hizo repaso de las necesidades de inversión y de algunas de las actuaciones previstas en materia de saneamientos, abastecimiento o carreteras en el concejo", indicaron fuentes municipales.
En el encuentro, "la Consejería informó de que el viernes finaliza el plazo de presentación de ofertas para la gestión de la estación de autobuses de Mieres, de la previsión para la segunda fase de la reparación de la carretera AS-337 a su paso por el concejo o de las actuaciones previstas de abastecimiento y saneamiento en el río Miñera y zona alta de Cenera, entre otras cuestiones", apuntaron las mismas fuentes.
Actuaciones
Las actuaciones que se están desarrollando en materia de lucha contra los incendios, las obras de emergencia que la Consejería va a desarrollar en la AS-375 entre Mieres y Santullano –en un tramo cortado por seguridad—fueron "otros de los temas que se abordaron en esta reunión que se enmarca dentro de los encuentros periódicos que el alcalde mantiene con los responsables de las consejerías para poner sobre la mesa las necesidades del concejo y pedir información sobre proyectos y actuaciones en nuestro territorio".
