La banda madrileña "Hermana Furia" llega a la Sala Telva de La Felguera
El concierto se enmarca en el circuito nacional #GPS16 (Girando por Salas)
El rock de los madrileños "Hermana Furia" llega este sábado 7 de febrero a la Sala Telva de La Felguera (20.30 horas. 10 euros anticipada y 12 en taquilla) La banda, una de las más contundentes de la escena nacional, actuará en Langreo dentro del circuito estatal #GPS16 (Girando por Salas).
"Hermana Furia" aterriza en la cuenca del Nalón con su nuevo trabajo, "Rumias", bajo el brazo. Tras su exitoso paso por festivales como el Tsunami Xixón y su reciente salto internacional a Bogotá, el cuarteto liderado por Nuria Furia promete transformar la Sala Telva en un espacio de "electricidad y resistencia". Su sonido, que recuerda a referentes como "Queens of the Stone Age", "Niña Coyote eta Chico Tornado" o el dúo "Bala", combina guitarras pesadas, letras afiladas en castellano y un mensaje de empoderamiento social.
Además de Nuria, la formación la completan Edu Molina a la guitarra y producción, Pau C. Marcos al bajo y Tweety Capmany a la batería.
- Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
- Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio
- La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
- La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí
- El brote de sarna del Hospital Valle del Nalón se extiende: alertan del cierre de dos quirófanos y de contagios de pacientes
- La reconversión de una mina en Asturias: del carbón a plantar guisantes lágrima (300 euros kilo), salicornia (35) o wasabi (100)
- Mieres encaja las piezas para recuperar los pastos de Pinos y evitar que más de mil vacas se queden este verano en casa: 'Somos optimistas
- El Principado tiene ya listo el informe de alternativas para duplicar el Corredor del Nalón y los trabajos empezarán este año