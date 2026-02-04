La banda madrileña "Hermana Furia" llega a la Sala Telva de La Felguera

El rock de los madrileños "Hermana Furia" llega este sábado 7 de febrero a la Sala Telva de La Felguera (20.30 horas. 10 euros anticipada y 12 en taquilla) La banda, una de las más contundentes de la escena nacional, actuará en Langreo dentro del circuito estatal #GPS16 (Girando por Salas).

"Hermana Furia" aterriza en la cuenca del Nalón con su nuevo trabajo, "Rumias", bajo el brazo. Tras su exitoso paso por festivales como el Tsunami Xixón y su reciente salto internacional a Bogotá, el cuarteto liderado por Nuria Furia promete transformar la Sala Telva en un espacio de "electricidad y resistencia". Su sonido, que recuerda a referentes como "Queens of the Stone Age", "Niña Coyote eta Chico Tornado" o el dúo "Bala", combina guitarras pesadas, letras afiladas en castellano y un mensaje de empoderamiento social.

Además de Nuria, la formación la completan Edu Molina a la guitarra y producción, Pau C. Marcos al bajo y Tweety Capmany a la batería.