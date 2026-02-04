Barbón, sobre el fallo judicial de La Pereda: "La transformación de esta central es vital para Hunosa y para las Cuencas; haremos todo lo posible para que el proyecto se ejecute"

La transformación de la térmica de La Pereda, en Mieres, en una central de biomasa, el proyecto estrella de Hunosa para los próximos años, que ha paralizado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) al anular parcialmente su tramitación ambiental, “es vital para el futuro de Hunosa y de las Cuencas mineras”. Así de rotundo se mostró este miércoles el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el pleno de la Junta General del Principado. Barbón respondía a una pregunta de Adrián Pumares, portavoz de Foto, sobre las consecuencias del dictamen del TSJA.

Adrián Barbón defendió la necesidad de ejecutar la transformación de La Pereda como una cuestión estratégica para las Cuencas y para Hunosa. El presidente reconoció que el Principado aún está analizando las consecuencias de la resolución judicial, pero fue rotundo en su compromiso político.

Instalaciones de la térmica de La Pereda. / Luisma Murias

"Todo lo que esté en mi mano"

“La transformación de La Pereda es vital para la supervivencia de Hunosa”, insistió una y otra vez Barbón, que añadió: “Vamos a hacer todo lo que esté en mi mano para que esa obra se ejecute. Entre otras razones, porque es una deuda con las cuencas mineras”.

El jefe del Ejecutivo asturiano rechazó de plano las acusaciones de irregularidades y negó que el Principado estuviera detrás del proyecto. “Usted miente descaradamente. No es nuestro proyecto, es un proyecto de Hunosa”, espetó a Pumares, a quien acusó de “intentar confundir a la gente”.

Barbón insistió en que la sentencia no tumba toda la tramitación, sino que obliga a “retrotraer actuaciones administrativas en dos aspectos concretos”. Según explicó, el TSJA no anula el proyecto en su conjunto, sino que cuestiona determinados trámites.

"No es una incineradora de basura"

El presidente defendió además la naturaleza de la planta: “Es una central de biomasa, no una incineradora de basura”. Reconoció que en el diseño inicial se contemplaba la posibilidad de usar combustible sólido recuperado (CSR) “entre el 0 y el 25 por ciento”, pero subrayó que eso solo sería eventual y en ningún caso convertiría la instalación en una incineradora.

En cuanto a los pasos que dará ahora el ejecutivo, Barbón explicó que se está estudiando con detalle el fallo judicial y adelantó que, si es necesario, se retomará la tramitación por otra vía. “Estamos analizando la sentencia para saber qué tenemos que hacer. Plantearemos la tramitación de otra forma. Todo lo que sea necesario para que sea una central de biomasa”, señaló.

Adrián Pumares

Mucho más crítico se mostró Adrián Pumares. El portavoz de Foro Asturias mantiene que la sentencia del TSJA ha dejado en evidencia al Gobierno regional y a Hunosa.

“Hay que hacer las cosas mejor”, arrancó Pumares, antes de desgranar lo que, a su juicio, son las “tres derivadas” del fallo: las causas de la decisión judicial, sus consecuencias y las responsabilidades políticas que deberían derivarse.

Sobre las causas, fue tajante: “Lo que se pretendía hacer era una incineradora por la puerta de atrás. Y no se lo colaron a la justicia”.

El portavoz exigió disculpas públicas y afirmó que “no se han hecho las cosas bien”. Calificó el proceso de “chapucero” y acusó al Gobierno y a Hunosa de buscar atajos administrativos: “No es un error administrativo, es la consecuencia de haber buscado atajos. El TSJ les ha desnudado”.

Finalmente, acusó al Principado de carecer de una estrategia clara: “No hay plan para Hunosa. Han comprometido fondos públicos y puestos de trabajo con un castillo de naipes”.