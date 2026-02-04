Se busca millonario en Mieres tras el premio de Euromillones: "Ojalá sea alguien que lo necesite"

“Seguramente el premiado es un cliente habitual, ya que tenemos muchos. Me gustaría que fuera alguien que realmente lo necesite, aunque me alegro mucho de que hayamos contribuido a mejorar la vida de una familia en general”. Con estas palabras, cargadas de ilusión y cercanía, Patricia Sánchez, responsable desde 2012 de la administración de lotería del centro comercial Caudalia, celebraba este martes en Mieres la entrega de un premio muy especial: un millón de euros del sorteo de Euromillones.

Aunque Patricia Sánchez ya sabe lo que es repartir grandes alegrías —como un décimo del Gordo de Navidad en 2018 o premios importantes de la Quiniela—, hasta ahora nunca había entregado un premio de esta cuantía. “Estamos encantados y, además, cuando damos un premio no suelen llegar solos, así que confiamos en haber iniciado una buena racha”, añadía con una sonrisa.

El afortunado, o afortunados, validaron el boleto en la administración número 6 de Mieres, ubicada en el citado complejo comercial de Caudalia. El sorteo de este martes se saldó sin acertantes de la máxima categoría (cinco números más dos estrellas), pero el código complementario de El Millón sí encontró dueño en Mieres, convirtiendo a un cliente o trabajador del centro comercial establecimiento en nuevo millonario.

Sin pistas del afortunado

La identidad del premiado es una incógnita, aunque desde la administración no descartan que se trate de un cliente habitual o incluso de algún trabajador del propio centro comercial. “Caudalia recibe a diario a clientes de distintos puntos de la comarca del Caudal, e incluso de zonas vecinas como el Nalón, Riosa, Morcín o, en determinadas épocas, viajeros que hacen parada camino de la costa”, explica Sánchez. Esto amplía el abanico de posibilidades sobre el origen del nuevo millonario.

Tampoco se descarta que el premio sea compartido. No sería la primera vez que ocurre algo similar. Hace alrededor de diez años, una peña formada por un centenar de trabajadores del centro comercial se repartió cerca de 150.000 euros correspondientes a un segundo premio de la Primitiva. Además, la propia administración ha entregado otros premios relevantes a lo largo de su trayectoria, consolidándose como un punto de referencia para los jugadores de la zona.

La suerte del millón de los Euromillones vuelve así a pasar por la cuenca minera apenas un año después de que, a finales de enero de 2025, un premio idéntico recayera en Laviana, donde el boleto fue validado en el Café Cactus de La Pola.

Un billete al azar

Patricia Sánchez explica que, a diferencia de otros grandes premios, en este caso no tiene información ni sospechas sobre el destino del mismo. “Fue un billete sacado al azar por la máquina. Nunca se sabe si el agraciado aparecerá para traernos una caja de bombones, o por el contrario, se mantendrá en el anonimato para siempre”, señala. La responsable de la administración recordó que, en otras ocasiones, como con el Gordo de Navidad de 2018, fue el propio cliente quien acudió a contarlo, “algo que no siempre ocurre con premios de gran cuantía”.

La lotera también destacó el componente totalmente aleatorio del premio de El Millón, que se asigna automáticamente con cada apuesta. “Eso lo da la máquina al azar, no se puede escoger. Tú pides un Euromillones y te sale el código directamente”, explicó. “Yo tenía la ilusión de que hubiera sido para nuestra peña, pero no ha sido así. Con todo, estamos igual de contentos, porque al final dar un premio así es una alegría enorme y una publicidad tremenda para la administración. La verdadera publicidad son los premios, y eso no se puede comprar”, añadió entre risas.