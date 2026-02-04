Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Cuencas, en buena armonía: cinco formaciones clausuran este viernes en Langreo el VI Encuentro Coral de las Comarcas Mineras

Será a las 20.00 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo

El Coro Minero de Turón.

El Coro Minero de Turón. / A. Velasco

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

Cinco formaciones corales clausuran este viernes en Langreo el VI Encuentro Coral de las Comarcas Mineras. La segunda y última cita del certamen, organizado por la Federación Coral Asturiana (FECORA) con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo, tendrá lugar en el Teatro José León Delestal, en La Felguera.

"Esta iniciativa anual busca poner en valor la música coral como una de las señas culturales más profundas de las cuencas mineras. Tras haber disfrutado de las voces de Turón, Laviana y El Carmen en la sesión anterior, esta segunda fecha promete mantener el alto nivel de interpretación musical que caracteriza a este encuentro", resaltaron responsables municipales.

Clausura

El concierto de clausura comenzará a las 20.00 horas, con entrada gratuita para todo el público hasta completar el aforo. Los protagonistas de esta velada serán el Coro San Martín de Sotrondio, el Orfeón de Mieres, el Coro Santiaguín, el Ochote Langreano y el popular Coro Minero de Turón.

Noticias relacionadas

"El certamen volverá a reunir sobre las tablas a coros de voces iguales y mixtas, consolidando una tradición que cuenta con el respaldo y reconocimiento habitual de los vecinos de ambas cuencas. Se invita a toda la comunidad a participar en este cierre de ciclo que celebra el patrimonio musical asturiano", apuntó el gobierno local.

TEMAS

Hágase la luz

