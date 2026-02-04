Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los ecologistas piden paralizar el proyecto para ampliar Fuentes de Invierno: "Es una quimera insostenible que amenaza con degradar el patrimonio natural"

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies presentará alegaciones a un proyecto que supone una "destrucción irreparable" del entorno de alta montaña en Aller

Esquiadores en la zona baja de Fuentes de Invierno la semana pasada

Esquiadores en la zona baja de Fuentes de Invierno la semana pasada / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Cabañaquinta (Aller)

La Coordinadora Ecoloxista d´Asturies ha mostrado su "profunda disconformidad" ante los planes que el Principado tiene previstos para la estación de esquí de Fuentes de Invierno en Aller. El Gobierno regional acaba de sacar a información pública la evaluación de impacto ambiental ordinario del proyecto "Aprovechamiento integral y sostenible del dominio esquiable de la estación invernal de Fuentes de Invierno (Aller, Asturias)". El portavoz de los ecologistas, Fructuoso Pontigo avanza ya que presentarán alegaciones ante un proyecto que considera "una quimera insostenible que amenaza con degradar irreversiblemente el patrimonio natural y social del concejo”.

La infografía preparada por la Consejería para dibujar el proyecto presentado en Fuentes de Invierno.

La infografía preparada por la Consejería para dibujar el proyecto presentado en Fuentes de Invierno. / Cedida a LNE

Desde la Coordinadora denuncian que, bajo la "excusa" de la reactivación económica de las Cuencas Mineras, se esconde un modelo de urbanismo agresivo. "Se pretende urbanizar sin criterio de sostenibilidad un área natural sensible", señalan, advirtiendo que la inversión prevista —que supera los 24 millones de euros— es solo "la punta del iceberg" de los gastos millonarios que el Principado deberá asumir anualmente para mantener operativa una instalación deficitaria.

Niños en la Semana Blanca en Fuentes de Invierno la semana pasada

Niños en la Semana Blanca en Fuentes de Invierno la semana pasada / LNE

Impactos invisibles en invierno

Para los ecologistas, las mejoras previstas por el Principado, que incluyen nuevos remontes, pistas forestales y edificios de servicios provocan una erosión del terreno que en invierno queda "oculta bajo la nieve", pero que se revela "con toda su crudeza" el resto del año. Entre los daños destacan la destrucción y pérdida de biodiversidad por talas y movimientos de tierras.

Además, el colectivo pone el foco en la crisis hídrica. Alertan de que los cañones de nieve artificial —"única vía para esquiar ante el calentamiento global"— consumen recursos hídricos vitales, afectando ya al manantial que suministra agua tanto a la estación como a la Urbanización la Raya. "Cada año hay más pérdida de agua y turbidez en las viviendas por los áridos que arrastran las pistas", denuncian.

Críticas a la gestión y al sector ganadero

La Coordinadora también lamenta el impacto en la economía tradicional de Aller, asegurando que la ampliación supondrá una "pérdida de identidad del sector ganadero", que se verá privado del uso de pastos durante años.

En cuanto a la unión con la vecina estación leonesa de San Isidro, los ecologistas la tildan de "sinsentido", recordando que sectores como Salencias o La Raya llevan años sin apenas nieve. "Es un proyecto fragmentado para evitar controles reales", critican, recordando un dato que, a su juicio, demuestra la "falta de seriedad" de la Administración: "De los 553 acebos y 276 abedules que debían haber plantado por acuerdos anteriores, a día de hoy ninguno ha salido adelante".

Por todo ello, solicitan la paralización inmediata del proyecto y exigen que no se modifique la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para permitir usos fuera de temporada, lo que consideran una estrategia para favorecer el "turismo agresivo" frente a la conservación del entorno.

