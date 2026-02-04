Mieres se ata a la esperanza con un gran lazo verde contra el cáncer: "Estamos muy orgullosos de la solidaridad de la gente"
Escolares de todos los centros del concejo protagonizan un acto solidario en la plaza del Ayuntamiento junto a la AECC
La plaza del Ayuntamiento de Mieres se tiñó este martes de verde esperanza. Decenas de escolares del concejo, en representación de todos los centros educativos, protagonizaron un emotivo gesto colectivo de apoyo a las personas que luchan contra el cáncer. Los niños y niñas formaron un gran lazo humano como símbolo de compromiso, solidaridad y acompañamiento frente a una enfermedad que solo en 2025 fue diagnosticada a más de 20 millones de personas en todo el mundo.
Casi un millar de camisetas
El acto, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), convirtió el corazón de la villa en un espacio de sensibilización y unión. Más de 900 camisetas verdes fueron repartidas entre los participantes, llenando la plaza de color y mensajes de ánimo. La iniciativa contó también con la presencia de representantes de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento (IU, PP, PSOE y Vox), así como de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, que se sumaron al gesto solidario.
La presidenta de la AECC en Mieres, Loli Olavarrieta, destacó el valor del trabajo conjunto entre pacientes, familiares, voluntariado y profesionales. “Queremos agradecer el apoyo que siempre recibimos de la sociedad mierense y estamos muy orgullosos de la solidaridad que muestran los ciudadanos de Mieres”, señaló.
Un pequeño gesto, cargado de simbolismo, que recordó que la lucha contra el cáncer es una causa compartida por toda la comunidad.
