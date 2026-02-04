Mieres quiere formar a profesionales para responder ante incendios e inundaciones: la Junta respalda por mayoría implantar en el concejo el ciclo FP de Emergencias

La Junta General del Principado de Asturias apoyó este miércoles una iniciativa presentada por Izquierda Unida para que Mieres pueda acoger el Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, una titulación con importantes salidas laborales y que actualmente no se imparte ni en Asturias ni en buena parte del norte de España. La propuesta, defendida por la diputada mierense Delia Campomanes, respalda una reclamación planteada por el Ayuntamiento de Mieres y cuenta con el respaldo mayoritario de la Cámara autonómica, lo que le otorga visos reales de salir adelante. En concreto votaron a favor todos los grupos (PSOE, PP, Foro y grupo mixto) salvo Vox.

Amplio apoyo

La proposición no de ley insta al Consejo de Gobierno del Principado a estudiar la implantación de este ciclo en el concejo, dentro de la oferta pública de Formación Profesional. El PSOE, socio de gobierno de IU, apoyó la iniciativa, mientras que PP y Vox, pese a mostrarse de acuerdo con la necesidad de implantar estos estudios y con su ubicación en Mieres, criticaron la falta de contundencia del texto. Ambos grupos consideraron insuficiente que la propuesta se limite a “estudiar” el proyecto y reprocharon a IU que no haya llevado directamente la iniciativa al Consejo de Gobierno para su aprobación.

Durante su intervención, Campomanes defendió que la propuesta responde a un trabajo “riguroso y serio” desarrollado por el Ayuntamiento de Mieres, con “una visión local pero también con perspectiva global”. La diputada subrayó que la formación en emergencias está “directamente relacionada con la seguridad, la prevención y la capacidad de respuesta ante situaciones cada vez más complejas”.

Escenarios de riesgo

“Cuando hablamos de formación en emergencias, hablamos de cómo nos organizamos como sociedad para proteger vidas, bienes y nuestro territorio”, señaló Campomanes, que recordó que “los escenarios de riesgo son cada vez más frecuentes e intensos, especialmente en relación con los incendios forestales, los fenómenos meteorológicos extremos y otros riesgos ambientales, tecnológicos y sanitarios vinculados al cambio climático”.

Delia Campomanes

En ese contexto, la diputada de IU puso el acento en la importancia de la coordinación como elemento clave en la gestión de emergencias. “Puede marcar la diferencia entre un incidente controlado y una catástrofe, entre minimizar daños o multiplicarlos”, afirmó. Por ello, defendió la necesidad de formar profesionales capacitados no solo para intervenir, sino también para liderar dispositivos, coordinar recursos públicos y privados y trabajar en planificación, prevención y evaluación de riesgos.

Campomanes argumentó además que Mieres reúne condiciones “singulares” para acoger este ciclo formativo. Entre ellas, citó el entorno académico y científico del concejo, con el campus universitario y titulaciones vinculadas a la ingeniería forestal y ambiental, así como la presencia del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). También destacó la experiencia acumulada en formación técnica relacionada con el medio natural, la seguridad laboral y la gestión de riesgos, así como el valor estratégico de descentralizar oportunidades educativas para reforzar la cohesión territorial.

“Mieres puede y debe ser un referente en un ámbito directamente relacionado con la protección del territorio y con los retos del siglo XXI”, concluyó la diputada.

Covadonga Tomé

La iniciativa recibió el respaldo de otros grupos. Desde el Grupo Mixto, Covadonga Tomé anunció el voto favorable de su formación al considerar que la implantación del ciclo “es coherente con la realidad social, laboral y demográfica de Mieres, la comarca del Caudal y el conjunto de las cuencas mineras”. Tomé recordó el impacto de la desindustrialización y de una transición ecológica que, a su juicio, “no vino acompañada de un plan estratégico suficiente”.

En ese sentido, defendió la necesidad de apostar por proyectos “realistas” que refuercen la oferta pública de FP con titulaciones vinculadas a sectores estratégicos y con alta empleabilidad. La coordinación de emergencias, dijo, “es un ámbito con creciente demanda de profesionales cualificados y con capacidad para generar oportunidades de arraigo y fijación de población joven”.

Postura de Foro

También Foro Asturias se mostró favorable. Su portavoz, Adrián Pumares, coincidió en que es conveniente que el Principado cuente con un ciclo de estas características y que Mieres es un emplazamiento adecuado, tanto por sus características territoriales como por el papel que la implantación de nuevos ciclos puede jugar en la vertebración del territorio.

Postura de Vox

Más crítico fue el posicionamiento de Vox. Su portavoz, Gonzalo Centeno, calificó la iniciativa de “simulación” y reprochó a IU que, formando parte del Gobierno, se limite a pedir que se “estudie” la implantación del ciclo en lugar de impulsarlo directamente mediante una decisión ejecutiva. Aunque reconoció que la propuesta le parece positiva en el fondo, acusó a los socios del Ejecutivo de “falta de determinación y de utilizar la iniciativa con fines políticos”.

Postura del PP

En una línea similar se expresó el Partido Popular. La diputada Gloria García reconoció que se trata de una titulación necesaria y con implantación en otras comunidades, aunque recordó que en el norte solo existe actualmente en Vitoria y en un centro privado. Sin embargo, cuestionó el procedimiento seguido y subrayó que el ciclo aún debe integrarse formalmente en el catálogo autonómico de titulaciones antes de su implantación.

García reprochó a IU y al PSOE que no hayan llevado la propuesta directamente al Consejo de Gobierno y criticó lo que calificó como “un uso político de la iniciativa en un contexto de tensiones entre los socios de gobierno y con la vista puesta en el ámbito municipal”.

Postura del PSOE

Por su parte, la portavoz socialista Ana Isabel Puerto defendió la propuesta y recordó que el Principado ya ha avanzado en el desarrollo normativo del ciclo mediante el Decreto 103/2025, que incluye la concreción curricular autonómica del título. Puerto destacó que se trata de un ciclo perteneciente a la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, vinculado a cualificaciones relacionadas con la planificación y gestión de la protección civil y la coordinación de operaciones en incendios forestales y emergencias en el medio rural.

La diputada socialista subrayó que la red pública solo ofrece actualmente esta titulación en siete comunidades autónomas y ninguna en el norte, y defendió que su implantación en Asturias “es no solo viable, sino necesaria”. También puso en valor el crecimiento y la adaptación de la FP asturiana, así como el impulso al nuevo modelo de FP Dual, que considera especialmente adecuado para una formación de carácter práctico como esta.

Alcalde

El alcalde, Manuel Ángel Álvarez, y la concejala de Educación, Belén Alonso, estuvieron presentes en el debate y agradecieron el apoyo del parlamento asturiano. “Es un respaldo muy importante para esta propuesta que llevamos tiempo defendiendo”, señaló la concejala, que recordó que ahora es la consejería de Educación –a la que ya se trasladó en distintas ocasiones esta petición—“la que tiene que mover ficha para que Mieres pueda contar con este ciclo formativo en el menor tiempo posible, convirtiéndose así en el primer concejo del norte del país en ofrecer este ciclo de FP.